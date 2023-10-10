Pile yolu için uzlaşı

BM, Pile’deki yol sorunu konusunda taraflarla mutabakata varıldığını açıkladı

Pile –Yiğitler köyü arasındaki yolla ilgili mutabakata varıldı.

Söz konusu gelişmeyi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart açıkladı.

Stewart, varılan mutabakata ilişkin çerçevenin dün yürürlüğe gireceğini belirtti.

Stewart, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Pile’de devam eden durumu çözecek düzenlemeler üzerinde bir mutabakata ulaşıldı. Bazı yöntemler hala tartışılmaktadır ancak çerçeve mutabakatı bugün yürürlüğe girecektir.”

Colin Stewart, ayrıca Pile’de varılan mutabakata ilişkin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Stewart şöyle dedi:

“Bu çok iyi bir neticedir. Bu düzenlemelere, Pile’de yakın zamanda yaşanan krize ilişkin karşılıklı kabul edilebilir sonuca varılmasında kararlı olan tüm ilgili taraflarla yapılan son derece yapıcı görüşmelerin sonucunda ulaşıldı.

Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin endişelerinin tümü dikkatlice ele alınıp yanıt verildi ve tüm taraflarca iyi niyet gösterildi. Bu görüşmeler, böylesi bir anlaşmaya varılması konusunda bir kararlılık olması halinde tarafların anlaşmazlıklarına makul ve karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulabilecekleri konusunda bir model olmuş, Kıbrıs sorununa karşılıklı bir çözüm bulunabileceğini hatırlatmıştır.”

Türk tarafının “insani amaçlar” taşıdığı iddiasıyla, tam da Birleşmiş Milletler ile tartışmalı bölge olarak nitelendirilen noktadan yapımına başlamaya çalıştığı yol, bir ayı aşkın süredir, kapalı kapılar ardında Dışişleri Bakanlığı ve BM yetkilileri arasında gerçekleşen müzakerelerin sonuçlanmasını bekliyordu.

Tartışmalı bölgede başlayan yol yapım çalışmalarının ilk gününde, iş araçlarını engellemeye çalışan BM personelleri darp edilmiş, yaşananlar BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Türk tarafını kınayacağı diplomatik bir krize neden olmuştu.



