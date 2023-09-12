Pile için hala uzlaşı yok

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pile yolu için çalışmaların Yiğitler kısmından başladığını belirtti, UNFICYP Sözcüsü ise ara bölgede yol yapım çalışmalarının tekrar başlamadığını kaydetti

Başbakan Ünal Üstel, Pile yoluna ilişkin sorunun uzun süredir diyalogla çözülmeye çalışıldığını söyledi, Yiğitler yolundaki çalışmaların dün başlayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da çalışmaların Yiğitler kısmından başladığını belirterek, burada BM'yi ilgilendiren bir durum olmadığını kaydetti.

Ertuğruloğlu, tüm yolun devam edip, bitirileceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique, Pile'deki ara bölgede yol yapım çalışmalarının tekrar başlamadığını ve konu üzerinde herhangi bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı'na (KİPE) açıklamada bulunan Siddique, konu üzerinde anlaşma sağlanması durumunda bunun açıklanacağını belirtti.

Pile’de yol yapımı çalışmalarının pazartesi günü başlayacağı ve bu konuda anlaşma sağlandığı yönündeki Kıbrıs Türk basında çıkan haberle ilgili olarak Aleem Siddique, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel temsilcisi Colin Stewart’ın konu üzerinde bir anlaşmaya varılması amacıyla her iki tarafla temaslarına devam ettiğini ifade ederek “Ancak şu ana kadar herhangi bir anlaşma yok” dedi.

Yetkili, anlaşma sağlanması durumunda gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti.

Pile bölgesindeki durumda değişiklik olmadığını ifade eden BM Sözcüsü UNFICYP’in durumu yakından izlediğini söyledi.

Siddique, “Yol yapımı çalışmaları yeniden başlamadı” diyerek sözlerine son verdi.

