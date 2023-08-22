Pile'de Diyalogla Çözüm Arayışı

KKTC’nin Yiğitler köyünden Yeşil Hat üzerindeki Pile’ye doğru yol yapımı çalışmalarına başlaması üzerine BM Barış Gücü ile yaşanan krizin ardından, dün iş araçlarının bölgeye getirilmedi, taraflar arasında görüşmeler yürütülüyor

Pile’de gerginliğe yol açan Yiğitler– Pile yoluna ilişkin çalışmalar, “Pazartesi tam gaz devam edecek” yönündeki açıklamalara karşın durdu, yapılan diplomatik görüşmeler ve açıklamalarla birlikte “bilinmezliğe” itildi.Pazartesi sabah saatlerinde bölgeye giden HALKIN SESİ ekibi, iş araçlarının bölgeye getirilmediğini, Kıbrıs Türk polisi ve Birleşmiş Milletler personelinin bölgede gözetim yaptığını görüntüledi.Pile’deki durağanlığın sürdüğü sırada, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM'nin Kıbrıs'taki özel temsilcisi Colin Stewart ile bir görüşme gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir görüşme gerçekleştiren BM'nin Kıbrıs'taki özel temsilcisi Colin Stewart, dün akşam BM Güvenlik Konseyi'ni Pile bölgesindeki son gelişmeler hakkında video bağlantısıyla bilgilendirdi.KKTC’nin Yiğitler köyünden Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile’ye yol yapımı çalışmalarına başlamasıyla BM Barış Gücü ve KKTC arasında ortaya çıkan “yol krizi”nin aşılması ve soruna diplomatik yollardan çözüm bulunulması amacıyla taraflar arasında görüşmeler yürütülüyor.Cuma sabah saatlerinde, Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında yürütülen yol yapımı çalışmaları esnasında BM Barış Gücü’nün yol çalışmalarına müdahale etmek istemesi üzerine BM Barış Gücü askerleri ve KKTC polisi arasında gerginlik ve kısa süreli bir arbede yaşanmıştı.Cuma günü yaşanan olaylar sonrası, KKTC yetkilileri ile Birleşmiş Milletler yetkilileri hafta başı konuyu ele almak üzere görüşmelerde bulunurken, bölgede yol çalışmaları ise devam ediyor.Bölgeyi ziyaret eden gazeteciler, Pile’de yol çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye girişlerde gerek BM Barış Gücü gerekse İngiliz Egemen Üs Bölgeleri polisi (SBA) tarafından geniş güvenlik önlemleri alındığını gözlemledi. Basının bölgeye girişlerine izin verilmedi. Kıbrıs Türk polisi de bölgede 24 saat nöbet tutuyor.Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Pile’de yaşayanların en büyük sıkıntısının “geçişler” olduğunu belirterek, soruna KKTC ve BM arasında bir uzlaşı bulunması ve yolun yapılarak oradaki halkın hizmetine sunulması ümidini dile getirdi.Bölgedeki son gelişmelerle ilgili bilgi veren Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Pile-Yiğitler yolu çalışmalarının “çok yavaş” şekilde ilerlediğini belirterek, Birleşmiş Milletler ile Dışişleri Bakanlığı ile arasındaki toplantının sonucunun beklendiğini ifade etti.Pile-Yiğitler yolu yapımının başladığı cuma günkü olayın yaşanmasını “hiç kimsenin” arzu etmediğini belirten Bebek, “Fakat Birleşmiş Milletler Barış Gücü ne yazık ki tarafımıza taraflı bir şekilde geldi. Tamamen bir ülkenin güdümü ile geldi” dedi.KKTC’nin makul bir davranış sergilediğini ifade eden Bebek, “Bu toprakların Türk toprakları olduğunu ve burada yapılan yolun tamamen insani bir amaçla yapıldığını" vurguladı.Bebek: "Yol, Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat ulaşımını sağlayabilmek, orada ev yapan, yerleşen insanların daha rahat malzeme getirmelerini sağlamak için yapılıyor. Bölgede tarımla, hayvancılıkla uğraşan bir sürü insanımız var. Türk tarafından o bölgeye arpa, balya ve inşaat malzemesi gibi malzeme ve ürün geçiremiyorlar. Kapıdan geçince İngiliz sorun çıkarıyor, Batı’dan geçiriyorsun orada SBA sorun çıkarıyor. Yani bir şekilde oradaki vatandaş izole edilme derecesine gelmiş. Türk nüfusu bin 500’lerden 500’lere geriledi. Elbette gelinen bu noktada KKTC hükümeti vatandaşları için bir çözüm bulmak zorunda kaldı ve yol çalışmaları başladı” şeklinde konuştu.Bebek, “Fakat bu kadar tepkinin gelebileceğini hiç tahmin edemedik. İnsani amaçla yapılan bir yola bile BM Barış Gücü müdahale edebiliyorsa artık söylenecek söz kalmamıştır” diye devam etti.Pile-Yiğitler yolu çalışmalarına başlanacağı konusunda taraflara bir ay öncesinde bilgi verildiğini, tüm tarafların bu konuda bilgisi olduğunu belirterek, Pile’de cuma günü yaşanan olayların çıkma sebebinin BM Barış Gücü olduğunu söyledi.Cuma günü kendisinin de bölgede olduğunu ifade eden Bebek, “Sabah saat 05.00’de On Evler bölgesinde BM Barış Gücü 22 araçla geldi. Yaklaşım doğru değildi; 22 araçla geldiler, beton bloklar ve dikenli tellerle geldi. BM’nin ‘burası Rum toprağı buradan çekilin’ diyerek bize telkinde bulundu. Biz bunun doğru olmadığını ‘burasının Türk toprağı olduğunu ve geri adım atmayacağımızı’ söyledik” dedi.Beyarmudu Belediye Başkanı, taraflar arasında bir uzlaşma sağlanmasıyla yolun yapılması temennisini dile getirerek, “Umarım bir şekilde uzlaşı sağlanır ve bu yol yapılır… Sadece Türkler değil, orada Rum da İngiliz de bu yolu kullanacak. Biz aslında tüm hepsine hizmet veriyoruz. Fakat, BM’nin yaklaşımı neden böyle onu anlamaya çalışıyoruz…Umarım kısa zamanda çözülür ve bu yol yapılır ve vatandaşın hizmetine sunulur” dedi.