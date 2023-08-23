PGM'den kayıp Kıbrıslı Rumlar konusunda bilgisi olan kişilere çağrı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 1964-1974 yılları arasında Birinci ve İkinci Barış harekatları sırasında kayıp olan veya ölen ve Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kimlik tespitleri yapılan Kıbrıslı Rumlarla ilgili herhangi bir bilgisi olan kişilerin Polis Genel Müdürlüğü’ne ulaşmaları çağrısında bulundu.

PGM tarafından, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla TAK'a gönderilen açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çeşitli bölgelerde yaptığı kazılar sonucunda kimliği tespit edilen Rum kayıp şahısların aileleri tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvurular çerçevesinde Başsavcılık denetiminde Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde ölüm olaylarının araştırılması amacıyla etkin bir soruşturma süreci başlatıldığı anımsatıldı.

Bu doğrultuda yapılan açıklamada, “Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı çalışmalardan sonra kemikleri bulunan ve DNA metoduyla kimlik tespitleri yapılan Kıbrıslı Rumların ölüm şartlarının araştırılması amacıyla KKTC Başsavcılığı denetiminde Polis Genel Müdürlüğü söz konusu şahısların veya akrabalarının kaybolması ve ölümüyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olan kişilerin Lefkoşa’daki Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek ifade vermelerini talep etmektedir” denildi.

Açıklamada randevu almak ve tahkikat ekibine ifade vermek isteyenlerin, Polis Genel Müdürlüğü’ne 0090 548 811 2179 ve İngilizce için 0090 548 811 21 78 numaralı telefonlardan ulaşabileceği bildirildi.

