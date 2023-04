PGM Bayram için bütün tedbirler alındı.

PGM, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirilmesini temenni etti, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını duyurdu

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), halkın Ramazan Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alındığını belirtti.



PGM, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı; halkın, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirmesini temenni etti.



PGM, mesajında, "hayatımızda önemli bir yeri bulunan dini bayramların, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği ve umutların canlandığı müstesna günlerden biri olduğuna" vurgu yaptı.

“Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşması, sorunların çözümünde de etkili olacaktır” diyen Polis Genel Müdürlüğü, halkın Ramazan Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için görev ve sorumlulukların gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını bildirdi.

Şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 NARKOTİK” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz olarak 24 saat halkın hizmetinde olduğunu belirten PGM, “Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarına hep birlikte 'dur' diyebilmek için aldığımız tedbirlerin yanı sıra, sizlerin de yardım ve desteğine ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak isteriz” dedi.

PGM, bayram tatili nedeniyle yoğunlaşacak trafikte, sürücülerin kendileri, sevdikleri ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için şu uyarılarda da bulundu:

“Alkol almışsanız araç kullanmayınız. Unutmayın, Alkol algıları köreltir ve dikkati dağıtır. Trafik kazalarına neden olan ve sürüş esnasında dikkati dağıtan cep telefonu kullanmak, mesaj atmak, yazışmak veya bluetooth üzerinden konuşmak gibi kural ihlallerini yapmayınız. Başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayınız. Araçta seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemerini takmasını sağlayınız. Çocuklarımızı araçlarımızda emniyet kemeri ile, evlerimizde kollarımız ile saralım. Süratli araç kullanmayınız. Süratin yolları değil, kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; Sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun.”

PGM, tüm halkın Ramazan Bayramını kutlarken, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram temenni etti.