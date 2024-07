“Peki rüşveti veren nerede?”

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, “Rüşvet aldığı iddia edileni mahkeme önüne çıkardınız da size o rüşveti verdiğini söyleyen ya da tespit ettiğiniz şirket yetkilileri nerede?” diye sordu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse’nin mahkemeye çıkarılmasını değerlendirdi.

Özersay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede rüşvet verenin de rüşvet alan kadar suçlu olduğunu söyledi.

Özersay’ın açıklaması şu şekilde;

Polis bu sabah (dün) Çalışma Bakanlığı müdürünü rüşvet aldığı iddiasıyla mahkeme önüne çıkardı ve müdür için tutukluluk kararı alındı. Rüşvet aldığı iddia edileni mahkeme önüne çıkardınız da size o rüşveti verdiğini söyleyen ya da tespit ettiğiniz şirket yetkilileri nerede? Mahkeme önünde bazı şirketlerden çeşitli menfaatlar verildiği ya da istenildiği yazılıyor, özellikle bu menfaati sağlayan şirket yetkilisi neden mahkeme önüne çıkarılmadı?

Fasıl 154 Ceza Yasamıza göre sadece rüşvet alan değil rüşvet veren de ağır bir suç işlemiş olur ve 10 yıla kadar hapis cezası alabilir! (Rüşvet teklif eden de 5 yıla kadar hapis cezası alır).

Fasıl 154’ün ilgili maddesi şu şekildedir: “Görev alanına giren bir işi hukuka (mevzuata) aykırı olarak yapması veya yapmaması için, kamu hizmetinde görevli bir kişiye veya bir üçüncü kişiye, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, mal, para veya başka herhangi bir menfaat sağlayan bir kişi, “rüşvet verme” adı verilen ağır bir suç işlemiş olur ve on yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir”

Kuşkusuz rüşvet olup olmadığı ve suç işlendiyse ne kadar ceza alınacağı mahkemenin vereceği bir karardır. Ancak mahkeme önünde polisin ifadelerine bakılacak olursa bu konunun ortaya çıkmasında sevgili Serdinç Maypa’nın mahkemeye çıkarıldığındaki talebi doğrultusunda yargıcın polise verdiği talimatın çok önemli bir etkisi oldu. Yani Serdinç’in tutuklanması ve yargılanmaya başlanması bu türden belge ve iddiaların polis tarafından savsaklanmadan, geciktirilmeden soruşturulmasını zorunlu kıldı. Bunu da not etmek gerek!

Bu yaşananlar ve son altı ayda halının altından çıkanların gösterdiği çürümüşlük ve pis koku bu ülkenin tek kurtuluşunun temiz ve dürüst siyaset olduğunu herkese göstermiştir.

Sevgili Sertaç Sonan tarafından yapılan araştırmada yolsuzluk konusunda ve özellikle rüşvetle ilgili olarak verilen rakamların hiç de boş olmadığı, esasen algıyı ölçüyor olsa da büyük oranda gerçeği de yansıtıyor olduğu anlaşılıyor…

Yolsuzluklara karşı mücadele bu ülkeyi seven herkesin elini taşın altına koymasını gerektirir.

Mücadeleye aynen devam.