Pazarlar da lüks oldu

Marketlerin sebze meyve reyonlarına yaklaşamayan vatandaşlar, çareyi semt pazarlarında arasa da umduğunu bulamadı



Ülkede yaşanan zam furyasından nasibini almayan ürün, mal, hizmet kalmadı.

Toplumun her kesimini derinden etkileyen zamlar, özellikle asgari ücretliyi yaşam savaşının ortasında mağlup bıraktı.

Marketlerin sebze meyve reyonlarına yaklaşamayan vatandaşlar, çareyi semt pazarlarında arasa da umduğunu bulamadı.

15-20 TL’den başlayan fiyatları gören vatandaşlar isyan etse de, esnaf da artan girdi maliyetlerinden yakındı.

Çarşamba günkü Girne Pazarı’ndan fiyatlarını sizler için derledik;

Yerli kayısı: 15 TL

Taze fasulye: 35 TL

Domates: 15-25 TL

Patates: 18 TL

Kiraz(İthal) : 65 TL

Nektarin: 35 TL

Kivi: 30 TL

Armut: 30 TL

Erik: 30 TL

Şeftali: 18 TL

Kavun: 10 TL(kg)

Elma: 15 TL

