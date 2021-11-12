banner583
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
17 0
İklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele etmenin 7 yolu
İklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele etmenin 7 yolu
6 0
 
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
33 0
“Denetimler artırılmalı”
“Denetimler artırılmalı”
26 0
UKÜ hata yapmadı:28-18
UKÜ hata yapmadı:28-18
15 0
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
146 0
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
51 0
banner661
banner726

Paşaköy Çiftliğinde bulunan 33 dönüm zeytinler ihale ediliyor

banner476

banner714
Paşaköy Çiftliğinde bulunan 33 dönüm zeytinler ihale ediliyor
banner721

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne ait Paşaköy Çiftliğinde bulunan 33 dönüm zeytin bahçedeki zeytinler, dalından kapalı zarf usulü ile satılacak. 
    
Daireden yapılan açıklamaya göre, ilgilenenler, araziyi mesai saatlerinde ziyaret ederek, 18 Kasım saat 11.00’e kadar tekliflerini Çömlekçi Çiftliği’nde bulunan teklif kutusuna atacak.

İhaleyi kazanan firma veya kişi (Alıcı) idare tarafından hazırlanacak sözleşmeyi imzalayacak. Alıcı, sözleşme konusu ürünü, sözleşmede belirtilen zamanda hasat etmeyi ve ağaçlara gerekli itinayı göstermekle sorumlu olacak. İdare, en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul edip etmemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak.

Hasat, usulüne uygun olarak yapılacak ve ağaçlara normalin dışında zarar yapıldığı takdirde, alıcı İdareyi tazmin etmekle mükellef olacak. Alıcının doğal afetlerden dolayı uğrayabileceği zarardan ise idare sorumlu olmayacak.
Alıcı, satış konusu ürünleri kendisi hasat ettikten sonra, dilediği şahsa ve/veya firmaya dilediği şekilde satabilecek. 

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.