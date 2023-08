Paşa: “Şu an itibarıyla ülkede elektrik kesintisi sorunu giderildi”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, dün Kuzey’e elektrik enerjisi sağlamayı geçici olarak durduran Güney Kıbrıs’ın bu sabah itibarıyla 15 megavat elektrik sağlamaya başlaması ve bu sabah Teknecik Elektrik Santrali’nde devre dışı kalan gaz tribünündeki arızanın giderilmesiyle birlikte kesinti olan tüm yerlere yeniden enerji verildiğini, şu an itibarıyla ülkede elektrik kesintisi sorununun giderildiğini açıkladı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, ülkede dün öğleden sonra başlayan ve bu sabah erken saatlere kadar devam “dönüşümlü” elektrik kesintilerine ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) açıklamalarda bulundu.

Paşa, ülkede dün öğleden sonra başlayan “dönüşümlü” elektrik kesintilerinin, Güney’den verilen yaklaşık 40 megavatlık enerjinin tamamının dün saat 16.00 itibarıyla geçici durdurulmasından kaynaklandığını belirterek, Güney’in enerji paylaşımını durdurmasının gerekçesinin “yakıt darlığı ve arızalar” olduğu yönünde kendilerine bilgi verildiğini kaydetti.

Bugün sabah itibarıyla Güney’in Kuzey’e yeniden 15 megavat elektrik enerjisi vermeye başladığını ancak bu esnada, bu sabah saat 06.00’da Teknecik’te bir santralin devre dışı kaldığını ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını aktaran Paşa, yürütülen çalışmalar sonucunda devre dışı kalan 25 megavatlık gaz tribünündeki arızanın birkaç saat içerisinde giderildiğini söyledi.

Paşa, “Şu an itibarıyla bir enerji açığımız yok, tüm elektrik kesinti olan yerlere enerji verildi” diye konuştu.

Hüseyin Paşa, Güney’den sağlanan elektrik enerjisinin günlük 40 megavata kadar artırılması yönünde görüşmelerin devam ettiğini de açıkladı.

Sıcaklar nedeniyle de elektrik enerjisi tüketiminin “peak” yaptığı günlerden geçildiğini, günlük 900 ton civarında yakıt tüketiminin olduğunu belirten Paşa, ülkenin günlük enerji ihtiyacının 380 megavat olduğunu, şu anda Teknecik’te ortalama günlük 225-230 megavat üretimi yapıldığını, AKSA’daki üretimle ve ihtiyaç duyulması halinde Güney’den de sağlanan elektrikle bu ihtiyaca yanıt vermeye çalıştıklarını aktardı.



Teknecik'in kapasitesinin artırılması için ihale



Teknecik’teki enerji üretimi açığının nedeninin “yıllardır yapılmayan yatırımlar” olduğunu ifade eden Paşa, “Biz, pazartesi günü itibarıyla Teknecik Elektrik Santrali’nin üretim kapasitesini 40 megavat daha artırılması için ihaleye çıkılması yönünde tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve dosyamızı Merkezi İhale Komisyonu’na gönderdik” dedi.

Paşa ayrıca, Teknecik’te diğer arızalı olan bazı makinelerle ilgili çalışmalar yürütüldüğünü de belirterek, “şu anda Teknecik’te yıllardan beri arızalı ve atıl durumunda makinelerimiz de vardır. Türkiye’den gelen beş kişilik ekip, pazartesinden itibaren santralde çalışıyor. Yaklaşık bir aylık bir süreye ihtiyacımız var, şu anda çalışmalar yürütüyorlar. Yedek parçalarımız geldi, gümrükten aldık Teknecik’e gönderdik, onlar da devreye girecek. Mesela, şu an üstünde çalışılan bir tanesi 17.5 megavattır, bir ay içinde devreye girecek” şeklinde konuştu.