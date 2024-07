"Paramı eksik verdiler, çalışma izni çıkarmadılar"

Ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilen Pakistanlı iki kişi tutuklandı. Tutuklanan zanlılar, işverenleri tarafından mağdur edildiklerini vurguladı. Zanlılardan biri "40 gün çalıştırdılar, paramı eksik verdiler üstelik çalışma izni çıkarmadılar" ifadelerini kullandı

Ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilen Pakistan uyruklu Nouman Ali ile Saced Faisal tutuklanarak, mahkemeye çıkarılırken, her iki zanlı da işverenleri tarafından mağdur edildiklerini söyledi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı Nouman Ali’nin saat 13.50, Saced Faisal’ın ise saat 11. 30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Muhaceret Şubesine giriş-çıkış belgesi almak için geldiklerinde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan kontrolde Nouman Ali’nin 1 Mart 2023 tarihinden beri 301, Saced Faisal’ın ise 8 Nisan 2024 tarihinden beri 81 gün KKTC’de kaçak yaşadıklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, her iki zanlıyla ilgili gerekli araştırmanın yapıldığını, ülkede yasal bağları bulunmadığını belirterek, 20 gün süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı Nouman Ali, “Lefkoşa’da bir iş yerinde çalışıyorum. Çalışma izni için giriş-çıkış belgesi dahil tüm belgeleri verdim. Her hafta çalışma iznimi sordum. Sürekli whatsapptan mesaj attım. Kaç kere sordum. Bana geçen gün tekrar giriş-çıkış belgesi almam gerektiğini söylediler. Polise gidip, belge alınca tutuklandım” dedi.

Saced Faisal ise “Alayköy’de bir iş yerinde çalışıyorum. Hem 40 gün çalıştırdılar, paramı eksik verdiler üstelik çalışma izni çıkarmadılar” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, ikamet izinsiz duruma çıkan çoğu kişinin işverenler tarafından mağdur edildiğini söyledi.

Yargıç, soruşturma yapılırken, polisin işverenlerle ilgili araştırma yapması gerektiğine değindi.

Yargıç, iki zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, zanlıların işverenleri hakkında soruşturma başlatılmasına ve mahkemeye rapor sunulmasına emir verdi.