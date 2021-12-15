“Paniğe gerek yok”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, akaryakıt konusunda endişe edilecek bir durum olmadığını vurguladı



Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, KKTC’de akaryakıt konusunda endişe edilecek, panik yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığına işaret etti.

Atun, ülkede akaryakıt sorunu yaşanmayacağını, şirketlerin gemilerinin düzenli olarak ülkeye gelmeye başladığını, depolamayla ilgili yeni mevzuat değişikliği yapılmasıyla da ülkesel arz güvenliğinin kısa sürede arzulanan seviyeye geleceğine işaret etti. Atun, akaryakıt tedarik zincirinde uzun yıllar aksama yaşanmadığını, ancak geçmiş hükümetler döneminde sağlıklı öngörüler ortaya konmadan yapılan değişikliklerin sistemin bozulmasına sebep olduğunu ifade etti.

Ancak şu anda panik yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını ifade eden Atun, döviz artışı, taşımadaki sıkıntılar, hava şartları ve uluslararası petrol borsasının bir takım sıkıntıları beraberinde getirdiğini anlattı.

Atun, fiyatlardaki artışlar ile ilgili soru üzerine, devletin akaryakıtta vergi payından vazgeçtiğini, bugün Güneyde fiyatların 27-28 TL litre başına geldiğine dikkat çekti.

Ülkede aylık 30 milyon litre akaryakıt ihtiyacı olduğunu ifade eden Atun, tüm dünyada doğalgaz ve kömürdeki fiyat artışlarından ötürü akaryakıt tüketiminin arttığını, taşımacılık fiyatlarının da yükseldiğini kaydetti.



