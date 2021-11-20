“Pandemi koşullarında bunu başarmak mucize”

Başbakan Sucuoğlu, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in kararlı, inançlı ve mucizeleri başaran bir Kıbrıslı Türk olduğunu söyledi ve ekledi: “Günsel Ailesi, imza attığı büyük işlerin yanı sıra KKTC çocuklarına armağan ettiği okullarla ülkenin geleceğine çok önemli bir harç koyuyor”





Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’nin açılışında konuşan Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Günsel Ailesi Kurulu kararı ile ülkenin altı ilçesinde altı okulun inşa edilip devlete devretmesi protokolu çerçevesinde planlanan okulların herkes tarafından ileriki senelerde yapılması beklenirken, 1 sene olmadan teker teker eğitimine kazandırılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Ülkede pandemi koşullarında bunu başarmayı “mucize” olarak nitelendiren Başbakan Sucuoğlu, Suat Günsel’in kararlı, inançlı ve mucizeleri başaran bir Kıbrıslı Türk olduğunu söyledi ve devlet-özel işbirliğine örnek olan bu çalışma için Günsel ailesine, çabaları için de Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu’na teşekkürlerini sundu.

Sucuoğlu, “Günsel Ailesi, imza attığı büyük işlerin yanı sıra KKTC çocuklarına ve gelecek nesillerine armağan ettiği Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile ülkenin geleceğine çok önemli bir harç koyuyor” dedi.

KKTC’ye uygulanan ambargolara değinen Sucuoğlu, KKTC’ye uygulanan ambargolara rağmen Günsel Ailesi’nin eğitim, sağlık, otomotiv, sanat, bilim gibi birçok alanda yılmadan kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Kaliteli eğitim kurumlarında yetişen çocukların ülkeyi ileriye taşıyacaklarını söyleyen Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Günsel Ailesi’ne “İyi ki varsınız” sözleriyle seslendi.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’de vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişeceğini söyleyen Başbakan Sucuoğlu, “Ülkeye kazandırılan bu eserde emeği geçen her kese teşekkür ederim” dedi.



