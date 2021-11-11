Pandemi Hastanesi’nde yeni bir yaşam

Corona virüs hastalarının olduğu Acil Durum Hastanesi’nde dün sabah bir doğum gerçekleşti. Ferhat- Nurten Tuna çiftinin erkek bebekleri Yaman yaşama gözlerini açtı

Artan vakalara rağmen Pandemi Hastanesi’nde bir umut daha yeşerdi.Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesi'nde bir annenin dün sağlıklı bir şekilde doğum yaptığını duyurdu.Ferhat- Nurten Tuna çiftinin erkek bebekleri Yaman yaşama gözlerini açtı,hastanede duygulu anlar yaşandı.Hastane Başhekimi Erol Uçaner, Yaman bebeğin doğumunu sosyal medya hesabından duyurdu.Erol Uçaner’in paylaşımı şöyle:“Her 10 Kasım'da saygı ve özlemle andığımız Mustafa Kemal Atatürk.Ve bugün Acil Durum Hastanesi'nde bu anlamlı günde aramıza katılan YAMAN bebek, hoşgeldin.Ferhat ve Nurten e allah bağışlasın.Tüm ekibin ellerine sağlık, anne ve bebek”