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Pandemi Hastanesi’nde yeni bir yaşam

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Corona virüs hastalarının olduğu Acil Durum Hastanesi’nde dün sabah bir doğum gerçekleşti. Ferhat- Nurten Tuna çiftinin erkek bebekleri Yaman yaşama gözlerini açtı

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Pandemi Hastanesi’nde yeni bir yaşam
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Artan vakalara rağmen Pandemi Hastanesi’nde bir umut daha yeşerdi.
Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesi'nde bir annenin dün sağlıklı bir şekilde doğum yaptığını duyurdu.
Ferhat- Nurten Tuna çiftinin erkek bebekleri Yaman yaşama gözlerini açtı,
hastanede duygulu anlar yaşandı.
Hastane Başhekimi Erol Uçaner, Yaman bebeğin doğumunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Erol Uçaner’in paylaşımı şöyle:
 “Her 10 Kasım'da saygı ve özlemle andığımız Mustafa Kemal Atatürk.
Ve bugün Acil Durum Hastanesi'nde bu anlamlı günde aramıza katılan YAMAN bebek, hoşgeldin.
Ferhat ve Nurten e allah bağışlasın.
Tüm ekibin ellerine sağlık, anne ve bebek”

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