Pandemi Hastanesi kimlik değiştirecek

Acil Durum Hastanesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin ameliyat yükünü azaltacak



Pandeminin yakıcı dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC'ye hibe edilen Acil Durum Hastanesi boş kaldı.

Pandemide azalan bulaş oranı, bulaş olanların evde tedavisinin mümkün olması nedeniyle yoğun bakım boş, serviste ise 5- 10 arası hasta kalıyor.

Isıtma- soğutma sistemleri çalışan ve devlete ciddi bir maliyeti olan Acil Durum Hastanesi'nin tam verimli kullanılması için çalışma başlatıldı.

Başbakan Ünal Üstel'in talimatı ile hızlanan süreçte, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu öğrenildi.

6 ameliyathanesi, laboratuvarı ve 100 yatak kapasitesi ile devreye konulmak istenen Acil Durum Hastanesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin de ameliyat yükünü azaltacak.

Pandemi için, 45 yataklı bir alan hazırlanırken, Acil Durum Hastanesi'ne hangi servislerin taşınacağı ise tartışma konusu.

İlk etapta göz, çocuk servisi ve üroloji ameliyatlarının Acil Durum Hastanesi'ne taşınması tartışması öne çıktı.

Kalp ve damar cerrahisi ile tüm kalp ameliyatlarının Acil Durum Hastanesi'ne taşınması ve tam donanımlı bir kalp hastanesine çevrilmesi girişimi ise alt yapı yetersizliği nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Yeni kararın kısa sürede verileceği ve Acil Durum Hastanesi'nin ameliyathaneleri ile aktif hale getirileceği öğrenildi.

