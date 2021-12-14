“Pahalılık dizginlenebilir”

HP Genel Başkanı Özersay, piyasada pahalılığın dizginlenebileceğini, alım gücünün artırılabileceğini söyledi ve Hükümete gelmeleri halinde en fazla üzerinde duracakları konunun ‘barınma’ olduğunu ifade etti



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, milletvekili adayları, Lefkoşa İlçe Yönetimi ve üyeler önceki gün Lefkoşa Açık Pazarı’nı ziyaret etti.

Öte yandan Özersay, Kıbrıs Postası’nda yayınlanan ‘Sabah Postası’ programına konuk olarak, açıklamalarda bulundu.

TL’nin döviz kurları karşısında daha da eridiğini belirten Özersay, alım gücünün daha da kötü olduğunu söyledi. Kurulacak hükümetin uzun ömürlü olması gerektiğini belirten Özersay, ayakları yere basan ekonomik politikalar uygulamaları gerektiğini belirtti.

Partisinin geçen hafta ekonomiyle ilgili 6 maddelik reçete ortay koyduğunu anımsatan Özersay, “Fonları, vergileri ciddi anlamda kaldırırsın; gümrükleri de döviz kurunda sabitlersin rafa yansıyıp yansımadığını da denetlersin. Yerli üretim yapanların yurt dışından getirdikleri hammadde ve gümrükleri de daha aşağıya çekeceksin ki daha ucuza üretebilsin” dedi.

Piyasada pahalılığın dizginlenebileceğini belirten Özersay, alım gücünün artırılabileceğini söyledi. Geçmişte olduğu gibi daha kısa süreler içinde hayat pahalılığı güncelleme yapılabileceğini belirtti. Gelirleri artırabilmek için somut ve kısa vadede yapılabilecek uygulamalar olduğunu anlatan Özersay, geçiş noktalarında personel alımı yapılıp, doğrudan geçişin sağlanabileceğini söyledi. Özersay, “Yanı başımızda binlerce Kıbrıslı Rum, Rus ve İngiliz var. Bu insanlar geldiğinde döviz harcıyorlar. Onlar için sudan ucuz” dedi.

Pahalılıkla ilgili yapılabilecekleri örnekleriyle ortaya koyduklarını belirten Özersay, ortaya koydukları örnekleri, sektörlerin farklı aktörlerinin de dillendirdiğini belirtti.

Özersay, “Gelir düzeyini artırabilecek, bazı dokunuşlar yapılabileceğini örnekleriyle hem kamuda hem asgari ücretli bağlamında ortaya koyuyoruz. Maliyenin yaşayacağı gelir kaybının nasıl kompanse edileceği de, kamu-özel ortaklığını da devreye koyarak, orta vade de gelirimizi artırabilecek net ekonomik politikalar olarak tarif ediyoruz” dedi.

Hükümete gelmeleri halinde HP olarak en fazla üzerinde duracakları konunun ‘barınma’ olduğunu ifade eden Özersay,“Biz, 3 ayaklı bir proje geliştirdik. Sosyal konut projesi, Maraş ve Güzelyurt için. Kira öder gibi konut sahibi olunacak” dedi.

İngiltere’deki mortgage sistemine de işaret eden Özersay, uzun vadeli kira öder gibi ev sahibi olunabileceğini söyledi. Yöntemi de anlatan Özersay, “Araziyi devlet verir, müteahhitler bir birlik oluşturur kredi kolaylığının da sağlanmasıyla belli bir rakamı geçmeyecek biçimde kriterlere uygun şekilde konut yapılır” ifadelerini kullandı.

“Bu memlekette müşavirliği kaldırdık” diyen Özersay, müdürlerin siyasi atama olması yerine, personelin Kamu Hizmeti Komisyonu sınavına girerek, ilerlemesi gerektiğini söyledi.

