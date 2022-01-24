Özyiğit istifa ediyor

Seçim sonuçları TDP’de deprem yarattı, Özyiğit istifasını hazırladı





Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yüksek Seçim Kurulu‘nun (YSK) seçim sonuçlarını kesinleştirmesinin ardından MYK‘ya istifasını sunacağını açıkladı

Yazılı açıklama yapan Özyiğit, seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu ve resmi olmayan ilk sonuçların beklentilerinin altında olduğunu belirtti.

Özyiğit, Genel Başkan olarak istifasını yetkili organlara sunacağını, resmi sonuçların açıklanmasının ardından da daha geniş bir değerlendirme yapılarak kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

