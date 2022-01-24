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Özyiğit istifa ediyor

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Seçim sonuçları TDP’de deprem yarattı, Özyiğit istifasını hazırladı

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Özyiğit istifa ediyor
 
 
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yüksek Seçim Kurulu‘nun (YSK) seçim sonuçlarını kesinleştirmesinin ardından MYK‘ya istifasını sunacağını açıkladı
Yazılı açıklama yapan Özyiğit, seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu ve resmi olmayan ilk sonuçların beklentilerinin altında olduğunu belirtti.
Özyiğit, Genel Başkan olarak istifasını yetkili organlara sunacağını, resmi sonuçların açıklanmasının ardından da daha geniş bir değerlendirme yapılarak kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
 
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