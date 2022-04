Öztürk: Anavatanın güçlü desteğini bir kez daha hissettik

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, “Gerek bakanlığımızın gerekse hükümetimizin önem verdiği bazı projeleri, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmek üzere Ankara’ya geldik. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyetinin her zaman olduğu gibi bugün de güçlü desteğini hissettik. Çok güzel ve verimli çalışmalar oldu"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk başkanlığındaki heyet, Ankara’daki temasları kapsamında, bayındırlık ve ulaştırma projelerine ilişkin bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, heyet, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra toplu taşımada elektronik ödeme sistemi “Adakart” ve yenilenecek araç muayene sistemi ile ilgili Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile görüşmeler yaptı.

Ayrıca heyet, Türk Hava Kurumu ile KKTC’nin de yer alacağı havacılık festivali ve Kıbrıs Türk Hava Sporları Federasyonunun yeniden canlandırılması konuları ele alındı. Heyet, Telekomünikasyon Dairesinin haberleşme altyapısını modernizasyonu ve geliştirilmesi konusunda da ilgili paydaşlarla istişarelerde bulundu.

Ankara’daki temasları sırasında Müsteşar Öztürk’e, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Elagöz, Limanlar Dairesi Baş Kılavuzu ve Liman Başkanı Kemal Yapıcı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu ve KKTC Ankara Büyükelçiliği Muavin Konsolosu Ömür Gedikoğlu eşlik etti.

KARAYOLLARI İLE İLGİLİ KAPSAMLI GÖRÜŞME YAPILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yapılan görüşmede, KKTC Karayolları 2021-2030 Master Planı kapsamında yapılması planlanan yolların en kısa sürede tamamlanması, yapılacak yollarla ilgili öncelik sırası, Karayolları Dairesinin makine parkının güçlendirilmesi ve Karayolları Dairesi araştırma laboratuvarının güçlendirilmesi konularının ele alındı belirtildi.

Görüşmede, KKTC Karayolları 2021-2030 Master Planı kapsamında olmayan yolların bakım ve onarımının yapılması, Toplu Taşıma Mater Planı’nın hazırlanabilmesi için gerekli olan teknik desteğin sağlanması ve Lefkoşa trafiğini rahatlatmak amacıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki kavşaklarda düzenleme yapılması konularının da masaya yatırıldığı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca, Gazimağusa Limanı’na ISPS (International Ship and Port Facility Security Code – Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu), yangın söndürme ve TIR x-ray sistemlerinin kurulması ile gemi denetim programı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Gazimağusa Limanına demirleyen gemilere getirdiği yasaklamalarla ve Gazimağusa Limanındaki rıhtımın bakım ve onarımı da görüşüldü.

ÖZTÜRK: “ÇOK GÜZEL VE VERİMLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Bakan Yardımcısı Selim Dursun’un yer aldığı toplantı ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Gerek bakanlığımızın gerekse hükümetimizin önem verdiği bazı projeleri, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmek üzere Ankara’ya geldik. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyetinin her zaman olduğu gibi bugün de güçlü desteğini hissettik. Çok güzel ve verimli çalışmalar oldu. İki taraf da bundan sonra belirtilen projeleri hayata geçirme konusunda samimi bir şekilde çalışma yapma niyetini ortaya koydu” dedi.

Müsteşar Öztürk, “Görüşmelerin çok samimi bir ortamda ve oldukça verimli geçtiğini” de söyledi.

DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI ÜZERİNDEKİ KAVŞAKLARIN YENİDEN DÜZENLENMESİ ELE ALINDI

“Çalışmaları neticesinde, Karayolları Master Planı çerçevesinde yapılması öngörülen ve halen yapılmakta olan projelerin hızlandırılması konusunda her türlü çaba ve desteğin verileceği sözünü aldıklarına” ifade eden Öztürk, özellikle Lefkoşa Trafiğinin rahatlatılması çerçevesinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki kavşakların rahatlatılması amacıyla yapılması gereken düzenlemelerin konuşulduğunu, bu konuda projelerin üretilmesi ve hızla uygulanmasının talep edildiğini belirterek, bu konuda da gerekli desteğin verileceği sözünü aldıklarını söyledi.

“KKTC limanlarında ihtiyaç duyulan güvenlikle ilgili teknik ekipman ve yazılımın yanı sıra gerekli tamiratlarla ilgili her türlü desteğin Türkiye Cumhuriyeti tarafından verileceğini” belirten Öztürk, telekomünikasyon alanında da ihtiyaç duyulan yatırımlar konusunda taleplerinin karşılanacağı sözünü aldıklarını kaydetti.

ARAÇ MUAYENE SİSTEMİNİN YENİLENMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ VE DESTEK SÖZÜ

Türk Hava Kurumu Başkanı H. Abdullah Kaya ile havacılık ve hava sporlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Öztürk, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ile yapılan görüşmede, araç muayene istasyonlarının altyapısı, kurulumu ve işletilmesi konularında işbirliği ve destek verilmesi ile ilgili mutabakat sağlandığını belirtti.