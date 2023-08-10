Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özorun görevden alınıyor.

Demokrat Parti tarafından yaklaşık 7 ay önce atanan Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özorun’un görevden alınacağı öğrenildi. Hakkında hiçbir soruşturma bulunmamasına rağmen Ahmet Özorun’un hangi gerekçe ile görevden alınacağı açıklanmadı.

Özorun’a bazı usulsüz işlere imza atmak için baskı yapıldığı ve bunu kabul etmeyen Özorun’un bu nedenle görevden alınacağı iddia edildi.

