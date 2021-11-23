banner583
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
65 0
34 0
 
MTG’den renktaşına darbe
MTG’den renktaşına darbe
28 0
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
44 0
Ada genelinde 5G anlaşması
Ada genelinde 5G anlaşması
53 0
Gençler, Cenker'le 3 puanı yazdı
Gençler, Cenker'le 3 puanı yazdı
86 0
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
63 0
banner661
banner726

Özlem öğretmeni kaybettik

banner476

Atatürk Meslek Lisesi'nde uzun yıllardır öğretmenlik yapmakta olan Özlem Ersoy, hayatını kaybetti. Kanserle mücadele eden Ersoy'un vefatı yasa boğdu.

banner714
Özlem öğretmeni kaybettik
banner721
 
KKTC Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, vefat haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Yapılan paylaşım şöyle:
"Atatürk Meslek Lisesi'nde uzun yıllardır öğretmenlik yapmakta olan, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen Özlem Ersoy'u zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaslı ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.."
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.