Özlem öğretmeni kaybettik

Atatürk Meslek Lisesi'nde uzun yıllardır öğretmenlik yapmakta olan Özlem Ersoy, hayatını kaybetti. Kanserle mücadele eden Ersoy'un vefatı yasa boğdu.



KKTC Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, vefat haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yapılan paylaşım şöyle:

"Atatürk Meslek Lisesi'nde uzun yıllardır öğretmenlik yapmakta olan, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen Özlem Ersoy'u zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaslı ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.."

