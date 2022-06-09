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Özkurt için özel af talebi

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İki ay hapis cezası alan Meryem Özkurt için özel af yasası çıkması için dilekçe hazırlandı, Meclis’e gönderildi

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Özkurt için özel af talebi

Seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle 2 ay hapis cezası alan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt için özel af yasası çıkması için dilekçe hazırlandı, Meclis’e gönderildi.
Avukat Feyzi Hansel tarafından yapılan dilekçenin ardından Meclis Dilekçe Komitesi, bu sabah 9’da toplantıya çağrıldı.
Meclis iç tüzüğüne göre, komitede Özkurt için af kararı çıkarsa, yasa önerisi hazırlanacak, bu kararın dağıtım tarihinden itibaren 5 günün ardından da Meclis Genel Kurulu’nun oylanacak.
 
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