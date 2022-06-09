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Özkurt için özel af kararı çıkarma çağrısı

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Özkurt için özel af kararı çıkarma çağrısı
  
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Veli Koreli, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un cezasının affına yönelik Anayasa’nın 78. maddesi tahtında acilen özel af kararı çıkarması" için çağrısı yaptı.
Koreli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Yıllardan beridir bilinçli ve programlı olarak her gün sabah saatlerinden gece yarılarına kadar olumsuzluk veya moralsizlik bombardımanı altında tutulup motivasyonsuz bırakılan Kıbrıs Türküne, Anadolu bereketinin yeniden bu topraklara akması ile ilgili o  gurur ve mutluluk verici, moral kaynağı güzel görüntüleri hapis yatma pahasına izleten Sayın Meryem Özkurt, bunu yapmakla kendine, makamına  ve başında olduğu kurumun şerefli mazisine yakışanı yapmıştır.”
 
 
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