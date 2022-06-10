Özkurt için istinaf beklenecek

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, BRT Müdürü Meryem Özkurt'un af dilekçesini mahkeme süreci tamamlanmadığı için gündeme almadı



Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, aralarında, seçim yasakları kurallarına aykırı yayın yapma ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen karar ve tedbirlere uymama gerekçesiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından hakkında iki ay hapislik cezası verilen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt için özel af hazırlanması talebiyle sunulan dilekçe de dahil bazı dilekçeleri ele alma gündemiyle toplandı.

Komite tarafından Meryem Özkurt adına avukatı tarafından yapılan özel af dilekçesine ilişkin toplantı sonrası, “Mahkeme süreci tamamlanmadığı görülmektedir. Komitemiz istinaf süreci ile ilgili olarak Davanın taraflarından yazılı beyan gelmesi halinde konu yeniden değerlendirilecektir” açıklaması yapıldı.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi dün saat 09.00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş başkanlığında toplandı.

Açıklamada, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi gündeminde bulunan bazı dilekçelerin karara bağladığı belirtildi. Komite, ayrıca gündeminde bulunan “Sayın Meryem Özkurt adına Avukat Feyzi Hansel’in sunmuş olduğu Özel Af Yasası Hazırlanmasına İlişkin Dilekçe”ye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Anayasamızın ‘Mahkemelerin Bağımsızlığı’ ile ilgili kuralları düzenleyen 136’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrası ‘Görülmekte olan bir dava hakkında, Cumhuriyet Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz; görüşme yapılamaz veya herhangi bir demeçte bulunulamaz. Yasama ve Yürütme organları ile Devlet Yönetimi makamları, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organ ve makamlar, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez’ şeklindedir.”

Açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:

“Ayrıca yurttaşların Cumhuriyet Meclisine dilekçe vermesine ilişkin kuralları düzenleyen 30/1976 Sayılı Yurttaşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisine Dilekçeyle Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasını Düzenleyen Yasanın Özel Af Dilekçelerine ilişkin kuralları düzenleyen 11’inci maddesi ile Özel Affın Kapsamı ve Sonuçlarına ilişkin maddeleri incelediğimizde, özellikle 11’inci maddede kesinleşmiş ifadesi kullanılmaktadır. Bunun yanında, Fasıl 155, Ceza Muhakemeleri Usul Yasasının Kaza Mahkemesi Mahkumiyeti Aleyhine İstinafa ilişkin kuralları düzenleyen 133’üncü maddesi, bir kişi hukuki bir meseleden ötürü, kararın açıklandığı tarihten başlayarak on gün içinde bir istinaf ihbarnamesi sunmak suretiyle istinafa başvuru yapabileceğini düzenliyor. Aynı yasanın 137’nci maddesi de, kararın verildiği tarihten başlayarak 14 gün içinde istinaf edilecek kararı veren Kaza Mahkemesi Mukayyidine bir istinaf ihbarnamesinin Başsavcı tarafından sunulabilmesini düzenlemektedir. Bu bağlamda, mahkeme kararının 7 Haziran 2022 tarihinde verildiği göz önünde alındığı zaman, sürecin tamamlanmadığı görülmektedir. Komitemiz istinaf süreciyle ilgili davanın taraflarından yazılı beyan gelmesi halinde konu yeniden değerlendirilecektir.”

BRTK Müdürü Özkurt'a ilişkin özel af dilekçesinin de ele alındığı toplantıyı,

müdürlerine destek olmak amacıyla bir grup BRT çalışanı da izledi.

