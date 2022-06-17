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Özkıraç: "Akaryakıt alımıyla ilgili yapılan tartışmaları ibretle ve hayretle izliyorum"

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) son günlerde akaryakıt alımıyla ilgili yapılan tartışmaları ibretle ve hayretle izlediğini bildirdi.

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Özkıraç: "Akaryakıt alımıyla ilgili yapılan tartışmaları ibretle ve hayretle izliyorum"

EL-SEN Başkanı Özkıraç: "Tüm alımlarda şeffaf, düzgün ve gerçekten şaibesiz ihaleye çıkılmasını destekliyoruz"

EL-SEN Başkanı Kubilây Özkıraç EL-SEN’in yıllardır bu konudaki görüşlerini kamuoyu ile paylaştığını, sadece yakıt alımları ile ilgili değil, tüm alımlarda şeffaf, düzgün ve şaibesiz ihaleye çıkılmasını desteklediklerini belirtti.

“Ancak mevcut İhale Yasası ile bu ihalelerin düzgün ve şaibesiz gerçekleşmesi mümkün değildir.” ifadelerini kullanan Özkıraç, Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığında var olan yapının her türlü usulsüzlüğe açık olduğunu iddia ederek,  bir ihale sürecinin üç-dört ay sürmesinin düşündürücü olduğunu savundu.

Özkıraç, bu nedenle ilgili ihale yasasının tekrardan gözden geçirilerek şeffaf, açık ve düzgün bir şekilde her alımda kesin uluslararası ihaleye çıkılmasının şart olduğunu vurguladı.


 
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