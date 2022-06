Özersay yalnız kaldı

Halkın Partisi Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers, Halkın Partisi Parti Meclisi’nin aldığı sinei millet dönüş kararına uymayacaklarını açıklayarak Meclis’te muhalefetlerini sürdüreceklerini açıkladılar.

Halkın Partisi Başkanı, milletvekili Kudret Özersay'ın vekillikten istifasının ardından gözler partinin iki diğer vekili Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars'a çevrilmişti.

İki vekilin Özersay'ın izinden gidip gitmeyeceği merak konusuydu. İki vekilden beklenen açıklama dün geldi. Rogers ve Baybars istifa etmeyeceklerini açıkladı.

HP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay önceki gün Meclis’e istifasını sunmuştu. Özersay’ın istifası da Pazartesi günü Meclis’te oylanacak.

“Yaşananlara karşı mücadelemizi, hem mecliste hem sokakta vermeliyiz, şimdi mücadeleyi yükseltme zamanıdır’ diyen Halkın Partisi Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers Meclis çatısı altında genelde muhalefetin sesine, özelde ise Halkın Partisi’nin temsiliyetine, her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu belirtti.



İşte iki vekilin açıklaması:

“Ülkemiz, gerek ekonomik, gerek sosyal, gerek demokratik, gerekse siyasal anlamda büyük krizlerden geçmektedir. Kıbrıs Türk siyasetine yerleştirilmeye çalışılan ve özellikle 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte daha da görünür hale gelen demokrasi dışı ve toplumun öz saygısını zedeleyen davranışlar siyasal sistemimize zarar vermektedir.

Toplumun geniş bir kesiminden destek bulmayan bir anlayışla, kurulan gayrı meşru hükümetler, halkın iradesini hiçe sayan pervasızlıklar ve Anayasayı ayaklar altına alan kararlar ülkede bulunan herkesi son derece rahatsız eden, hatta infiale sürükleyen bir noktaya ulaşmıştır.

İmzalanan Ekonomik Protokol’ün, Kıbrıs Türk halkının kimlik, kültür, demokrasi, hukuk ve yaşam alışkanlıklarını köklü olarak değiştirebilecek nitelikte maddeler içermesi meclisteki ve meclis dışındaki mücadeleyi daha da yükseltmeyi zaruri bir hale getirmiştir.

Gelinen bu aşamada, her platformda olduğu gibi, Mecliste verilecek mücadele de çok daha büyük bir önem kazanmıştır. Halkın iradesinin vücut bulduğu tek ve tartışmasız yer olan Meclisteki mücadeleden vazgeçmek, şu andaki hükümetin ortaya koyduğu sürdürülemez siyaset anlayışının adeta önünü açmaktır.

Bugün, dünden de fazla, ülkesini seven, halkının hizmetinde ve tarafında olan, yaşananlara dur deme cesaretini gösterebilecek insanların mecliste olmasına ihtiyaç vardır. Yani, Meclisteki muhalif sesin azalmasına değil tam tersine çoğalmasına ve güçlenmesine ihtiyaç vardır.

Dolayısıyla;

Bizler, bu sıkıntılı dönemde mecliste yapacağımız muhalefeti halkımıza karşı ödememiz gereken bir borç olarak görüyoruz.

Bizler, mecliste yasa geçirme gücüne sahip bir iktidar varken muhalefetin gereksiz olduğu anlayışına katılmıyor, bu şekilde bir yaklaşımın bundan sonra da muhalefetin gerekliliğini sorgulatacağını düşünüyoruz.

Bizler, Meclisin bir işe yaramadığı veya işlevini yitirdiği düşüncesini savunmanın sandığa olan eğilimi, farklı seslerin temsiliyetine olan inancı azaltacağını ve sandığa giden insanların umudunu kırarak insanları sandıktan daha da uzaklaştırabileceğini düşünüyoruz. Özellikle devletin itibarının ve demokratik teammüllerin ayaklar altına alındığı böylesi bir dönemde Meclis çatısı altında genelde muhalefetin sesine, özelde ise Halkın Partisi’nin temsiliyetine, her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Bizler, partimizin ve Genel Başkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi Meclisin meşru olduğu sözünün arkasındayız ve meşru olan bir Meclisten çekilmenin doğru bir karar olmadığını düşünüyoruz.

Bizler, meclisteki her temsil sandalyesinin aynı zamanda demokrasinin de bir kalesi olduğunu ve bu kadar kolay terk edilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Bugün, ülkemizde devletin, devlet kurumlarının ve meclisin itibarını hiçe sayanlarla onun itibarını korumaya çalışanlar ve halkın iradesini teslim edenlerle temsil edenler arasında büyük bir mücadele vardır.

Bizler, Meclisin itibarını korumayıp halkın iradesini teslime hazırlananları Meclisten göndermek yerine, kendimizi meclisten çekmeyi ve bize emanet edilen temsiliyeti teslim etmeyi doğru bulmuyoruz.

Bizler, bir hareket olarak halkın içinde başlayıp, bu mücadeleyi meclise taşımak için siyasallaşan Halkın Partisi’nin kurucu üyeleriyiz. Mücadelenin Meclis yanını önemsiz ve işlevsiz bulsaydık meclise girmek için parti kurmazdık.

Bizler, mücadelenin hem mecliste hem meclis dışında verilmesinin önemli olduğunu, bu dönemde meclisten çekilerek halkı yalnız bırakmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Halkın bize verdiği temsil yetkisini bugün kullanmamamızın, gelecekte halktan bizi meclise yeniden göndermesi talebimizi de sıkıntıya sokacağını düşünüyoruz.

Bizler, Sine-i milletin, ancak mecliste tüm yollar denendikten sonra ve toplumun tüm kesimlerinden yükselen ortak bir istencin oluşması koşulu ile gündeme gelebileceğini düşünüyoruz.

Bizler, herkes gibi medyadan öğrendiğimiz sine-i millet önerisine karşı tutumumuzu, daha Parti Meclisi tarafından hiç bir karar alınmamışken açıkça ortaya koymanın vicdani rahatlığını taşıyoruz. Ne var ki, ilk günden beri görüşlerimizi açıkça ifade etmemize karşın adeta yok sayılarak bu tutumda ısrar edilmesini, karara uyulmaması durumunda doğacak sonuçlar bilinerek sürecin devam ettirilmesini, bir uzlaşıya varılmadan hemen karar alma aşamasına geçilmesini partimizin birlik ve bütünlüğü açısından doğru ve yapıcı bir tavır olarak değerlendirmiyoruz. Gelinen bu aşamada bizler, herkesin görüşüne saygı duymakla birlikte, partimizin çıkarları ve temel görüşlerine paralel olarak ilkesel duruşumuzu ve kararımızı koruyoruz.

Biz, partimizin kuruluş ilkelerine, fikirlerine ve hedeflerine aykırı hiç bir tavır içinde olmadığımızı, bunların hilafına hiç bir adım atmadığımızı düşünüyoruz.

Şimdiki adımımızın da partinin temel ilkeleri ile tam manası ile örtüştüğünden hiç kuşku duymuyoruz. Partimizin ilkelerine ve politikalarına bağlı kalarak, halkımızın hak ve çıkarlarını meclis de dahil olmak üzere her platformda yüksek sesle savunmaya devam edeceğiz. Halkın Partisi, geçmişte tüm görüşleri içinde barındıran, farklı sesleri düşünce zenginliği olarak gören bir parti olmuştur. Umuyoruz ki bu bugün de böyledir. Umuyoruz ki parti ilkeleri ile çelişmeyen gerekçelerimiz de bir düşünce zenginliği olarak kabul edilecek ve partimiz ciddi sıkıntılar yaşayabileceği bir duruma sokulmayacaktır. Halkın bize emanet ettiği temsil görevine sahip çıktığımız için, halkın meclisteki çıkarlarını nefesimiz yettiğince korumaya çalıştığımız için, geçirmeye çalışılacak yasalara karşı elimizden geleni ardımıza koymayacağımız için, Halkın Partisi’nin kuruluş ilkelerine sahip çıktığımız için bir bedel ödenecekse bunu ödemeye hazırız. Çünkü inanıyoruz ki, bu sıkıntılar ancak ve ancak halk için her türlü siyasi bedeli ödemeye hazır olanların cesaret ve inançla verecekleri mücadele sayesinde ortadan kalkabilir. Seçimlerde verdiğimiz söze sadığız; Meclisi sahipsiz, halkımızı yalnız ve yarınsız bırakmayacağız.”



“Kimse partinin üzerinde değil”



HP Başkanı Özersay, Baybars ve Rogers’ın “PM kararına uymamaları, bu hafta sonu disiplin kurulunda görüşülecek” dedi

HP Milletvekilleri Baybars ve Rogers’ın Meclis’ten istifa etmeyeceklerini duyurmalarının ardından HP Başkanı Kudret Özersay “PM kararına uymamaları, bu hafta sonu disiplin kurulunda görüşülecek” dedi.

Özersay, “Bildiğim kadarıyla bu iki arkadaş bağımsız vekil değiller, HP Miiletvekilidirler ve partinin kararlarıyla bağlıdırlar. Kimse partinin üzerinde değil” diyerek, Parti Meclisi’nin bu hafta sonu toplanacağını ve Baybars ile Rogers’ın “parti kararına uymamalarının” disiplin kurulunda görüşüleceğini belirtti.

Özersay, “Yetki Parti Meclisi’nde, başka yorum yapmak istemiyorum” dedi.

HP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay, partisinin “Sine-i Millet” kararı sonrası önceki gün Meclis’e istifasını sunmuştu.