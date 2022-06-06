Özersay'ın istifası oylanacak

Mecliste bugün HP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay'ın milletvekilliğinden çekilme kararı oylanacak



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Meclis'in saat 10.00'da başlaması beklenen toplantısında sunuşlar kısmında HP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay'ın milletvekilliğinden çekilme kararı oylanacak.

Toplantının gündeminde başka bir madde bulunmuyor.

Özersay’ın çekilme kararının kabulü için açık yapılacak oylamada, toplantıda hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğunun olumlu oy kullanması gerekiyor. Aksi halde çekilme istemi reddedilmiş olacak.



