Özel timden gerçeği aratmayan eğitim

GKK Özel Görev Kuvvet unsurlarından oluşan tim personeli, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak eğitim düzenledi. Eğitimlerdeki üstün performanslarıyla dikkat çeken GKK tim personeli, bir kez daha güven tazeledi





Yıllık eğitim programları çerçevesinde “Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri” ile “Sualtı Dalış Eğitimleri” başarı ile icra edildi.

Eğitimlerdeki üstün performanslarıyla dikkat çeken GKK tim personeli, bir kez daha güven tazeledi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Özel Görev Kuvvet unsurlarından oluşan tim personeli, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile müşterek yıllık eğitim programı çerçevesinde eğitimler düzenledi.Yıllık eğitim programları çerçevesinde “Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri” ile “Sualtı Dalış Eğitimleri” başarı ile icra edildi.Eğitimlerdeki üstün performanslarıyla dikkat çeken GKK tim personeli, bir kez daha güven tazeledi