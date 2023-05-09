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Özel timden gerçeği aratmayan eğitim

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GKK Özel Görev Kuvvet unsurlarından oluşan tim personeli, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak eğitim düzenledi. Eğitimlerdeki üstün performanslarıyla dikkat çeken GKK tim personeli, bir kez daha güven tazeledi

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Özel timden gerçeği aratmayan eğitim
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Özel Görev Kuvvet unsurlarından oluşan tim personeli, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile müşterek yıllık eğitim programı çerçevesinde eğitimler düzenledi.

Yıllık eğitim programları çerçevesinde “Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri” ile “Sualtı Dalış Eğitimleri” başarı ile icra edildi.
Eğitimlerdeki üstün performanslarıyla dikkat çeken GKK tim personeli, bir kez daha güven tazeledi
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