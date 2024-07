Özel gereksinimli bireylere meslek kazandırılacak

18 yaş üstü özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama uyumlarına katkıda bulunmak ve meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak amacıyla Başbakan Yardımcılığı, Eğitim Bakanlığı ve LTB arasında iş birliği protokolü imzalandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında 18 yaş üstü özel gereksinimli bireylere yönelik mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle 18 yaş üstü özel gereksinimli bireylerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek, sosyal yaşama uyumlarına katkıda bulunmak, meslek edindirme kursları düzenleyerek, meslek sahibi olmalarına ve kendilerine yeter hale gelmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Protokol kapsamındaki çalışmalar, Turizm Bakanlığı bünyesindeki Otelcilik Turizm Eğitim Merkezi (OTEM), Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve LTB’ye bağlı Toplum Çalışmaları Şubesi tarafından ortak yürütülecek.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Hakan Ataöv Toplantı Salonu’nda yer alan imza töreninde protokole, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza koydu.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, emeği geçen herkese teşekkür ederek, özel gereksinimli gençler için atılan bu adımın oldukça önemli olduğunu söyledi.

İki bakanlık ve LTB’nin iş birliğine işaret eden Ataoğlu, OTEM aracılığıyla verilen eğitimlerin sonrasında turizm sektörü boyutunda iş garantisinin önemini vurguladı.

Projenin örnek olmasını temenni eden Fikri Ataoğlu, bakanlık, yerel yönetim ve sivil toplum örgütleriyle, ülke ve insanlar için yararlı adımları atma gayretinde olduklarını belirtti.

Protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Ataoğlu, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, eğitimdeki fırsat eşitliğinin, eğitimden sonra da devam edebilmesinin önünü açabilecek bir protokole imza atmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, örgün ve yaygın eğitim modeli şeklinde devam eden eğitimin, özel eğitim bacağının yaygın eğitimde devam edebilmesi ve yaşam boyu eğitimin sürekliliğini sağlayabilmek adına iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Toplumun her ferdine, her fırsatta destek verebilmek için elini taşına altına koyanları selamlayan Çavuşoğlu, bu çerçevede LTB’nin yaptığı yatırım, Turizm Bakanlığı’nın OTEM aracılığıyla verdiği destek ve Eğitim Bakanlığı’nın programları onaylama, denetleme ve sertifikalandırma sürecine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, eğitimde fırsat eşitliğini savunurken, iş imkanlarında da fırsat eşitliğini savunabilmek adına gençlerin yeterliliklerini artırmak gerektiğini ifade ederek, özel gereksinimli bireylerin fırsat eşitliğinden yoksun duruma düşme ihtimaline karşı böyle bir açılım yaptıklarını anlattı.

“Biz bu buluşmadan çok mutluyuz” diyen Çavuşoğlu, fedakarlıklarından dolayı herkese teşekkür ederek, projenin başarılı olmasını temenni etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise Başbakan Yardımcılığı ile Eğitim Bakanlığı’na teşekkür ederek, özel gereksinimli 18 yaş üstü gençlere yeni bir olanak yaratabilmek adına iş birliği ve güç birliği için toplandıklarını belirtti.

Harmancı, Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nde, özellikle eğitim dönemi sona ermiş özel gereksinimli gençlerin bir sonraki adıma hazırlanabilmelerini, sosyalleşebilmelerini sağlamak ve istihdam olanaklarına eşit fırsat yaratabilmek için tarihi bir işe imza attıklarını kaydetti.

“Umarım bu küçük öbekler büyür ve onların tek başlarına ayakta kalabildiği, özgüvenleri yüksek bireyler olarak toplumla buluşabildikleri bir ortam yaratabiliriz” diyen Harmancı, iş birliğine destek veren her iki bakana ve bürokratlara teşekkür etti ve protokolün hayırlı olmasını diledi.