"Özel ders nedeniyle tam gün eğitimi istemeyen öğretmenler var"

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, tam gün eğitimi istemeyen öğretmenler olduğunu ve bu karşı duruşun özel derslerden ötürü olduğunu vurguladı

Mecliste konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tam gün eğitimin sancılı olacağını, önyargısız olunsa anlatılanların daha iyi anlaşılacağını ifade ederek, reform yapılmak istenen bu konuya destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Tek amaçlarının ülkenin geleceğine, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, çocukların 30 yıldır mevcut binalarda ve şartlarda eğitim aldığını, ama şimdi tam gün eğitime geçilmek isteyince “çocukların aç kaldığı, deprem riski” olduğunun söylendiğini, o zaman yapılan tam gün eğitim yayınlarının samimi olmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Öğretmenler Yasasına göre ders saatlerinin verildiğini, ancak tam gün eğitimi istemeyen öğretmenler olduğunu, çünkü şu anda 2 gün olan tam gün eğitimin 5 güne çıkarılmasını istemediklerini anlattı, bu karşı duruşun özel derslerden ötürü olduğunu iyi bildiğini kaydetti.

“Biz ülkesel olarak ileriye gitmek, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına bu adımları atıyoruz” diyen Çavuşoğlu, ülkenin lehine adımlar attıklarını, o yüzden destek beklediklerini ifade etti, çocukların, öğretmenler eylem yaptığı için öğlen arasında boşta kaldığını belirtti.

Çocukların güvenliğini, okul güvenliğinin değil, okul yönetimi ve öğretmenlerin sağladığını, güvenliğin, okulun güvenliğini sağladığını, çocuklara müdahale edemeyeceğini anlatan Çavuşoğlu, okullarda mesai saatlerinin 15.30’a kadar olduğunu, nöbetçi öğretmenlerin öğle arasında çocuklardan sorumlu olduğunu kaydetti.

Tam gün eğitim konusundan ötürü yıprandıklarını ancak bunu göze aldıklarını, çünkü tam gün eğitimin ülkenin geleceği adına önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, tam gün eğitim için destek istedi, engel olanların özel dersler, dersaneler için engel olmaya çalıştığını söyledi. Çavuşoğlu, ilahiyat kolejinin de hibe olacağını, bütçe ayırmadıklarını ifade etti.

