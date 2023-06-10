Özdoğan’ın durumu kritik

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda 5 Haziran’da meydana gelen ve 1’i ağır 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazada 26 yaşındaki Mustafa Özdoğan’ın hayati tehlikesi sürüyor

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda 1’i ağır 4 kişinin yaralanmasıyla meydana gelen trafik kazasıyla ilgili araç sürücüsü Berk Sicimoğlu’nun tutukluluk süresi gıyabında görüşülen duruşmada 3 gün daha uzatıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İnan Çoktan, 5 Haziran 2023 tarihinde, saat 01.00 civarında, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda 22 yaşındaki Berk Sicimoğlu’nun 186 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UN 212 plakalı salon araçla Ağıllar çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybedip bordür taşlarına çarptıktan sonra yol dışında tekerlekleri üzerinde durduğunu anlattı.Polis, kaza sonucu yaralanan UN 212 plakalı araç sürücüsü Berk Sicimoğlu ile araçta yolcu olarak bulunan Berk Muzaffer Çomunoğlu, Batuhan Aktaş ve Mustafa Özdoğan’ın, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığını söyledi.Polis, 26 yaşındaki Mustafa Özdoğan’ın hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek araç sürücüsü Sicimoğlu’yla ilgili soruşturmanın tamamlanabilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının polis nezaretinde hastanede 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.