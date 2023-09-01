Özçınar’dan Dünya Barış Günü mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özçınar, mesajında şöyle dedi:



“Barış, dünya tarihi boyunca insanlığın en büyük özlemi ve ihtiyacıdır.



1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle, din, dil, ırk ayırt etmeksizin; herkesin eşit ve özgürce yaşadığı barış dolu bir gelecek temenni eder, sevgi ve adaletin hakim olduğu, çocukların hep güldüğü, mutlu, huzur dolu bir dünya dilerim.



1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun.”

