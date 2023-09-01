Özçınar’dan Dünya Barış Günü mesajı

Özçınar, mesajında şöyle dedi:
“Barış, dünya tarihi boyunca insanlığın en büyük özlemi ve ihtiyacıdır.
1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle, din, dil, ırk ayırt etmeksizin; herkesin eşit ve özgürce yaşadığı barış dolu bir gelecek temenni eder, sevgi ve adaletin hakim olduğu, çocukların hep güldüğü, mutlu, huzur dolu bir dünya dilerim.
1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun.”
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