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Özçınar’dan Dünya Barış Günü mesajı

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

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Özçınar’dan Dünya Barış Günü mesajı
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Özçınar, mesajında şöyle dedi:
 
“Barış, dünya tarihi boyunca insanlığın en büyük özlemi ve ihtiyacıdır.
 
1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle, din, dil, ırk ayırt etmeksizin; herkesin eşit ve özgürce yaşadığı barış dolu bir gelecek temenni eder, sevgi ve adaletin hakim olduğu, çocukların hep güldüğü, mutlu, huzur dolu bir dünya dilerim.
 
1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun.”
 
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