Özçınar’dan “30 Ağustos Zafer Bayramı” mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.





Özçınar, mesajında, bu yıl, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünün kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu tarih, Türk milleti için özel bir anlam ve öneme sahiptir. 26 Ağustos 1922’de başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin, 30 Ağustos’ta emsalsiz bir zaferle sonuçlanan kahramanlık destanı neticesinde Türk Milleti bağımsız, hür ve demokratik özgürlüğe kavuşmuştur. Türk Milleti’nin, büyük bir zaferle yeniden varoluşunun tescil edildiği, gurur günlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi, birçok ulusa da yol göstermiştir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanın bağımsızlığı için savaşıp can veren bütün tüm şehitlerimizi saygıyla anarım. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

