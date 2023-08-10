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Özatılgan'ın Girne'ye nakli üzüntü yarattı

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Özatılgan'ın Girne'ye nakli üzüntü yarattı
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Polis Genel Müdürlüğü’nde nakillerin açıklanmasıyla birlikte teşkilat içinde huzursuzluk yine hat safhaya çıktı. Yapılan bazı nakiller takdir toplarken, bazı polis mensuplarının nakillerine ise anlam verilemedi.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi’nin çeşitli kademelerinde uzun yıllardır başarılı şekilde görev yapan, hem polis teşkilatı içerisinde hem de Lefkoşa halkı arasında sevilen, saygı duyulan ve takdir edilen bir isim olan Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi Amiri Mehmet Özatılgan’ın Girne Polis Müdürlüğü’ne naklinin çıkması üzüntüye neden oldu.
Trafik kazalarında, trafik denetimlerinde ve trafik şubesinin görev aldığı tüm organizasyonlarda zaman ve mesai mevhumu gözetmeden, her daim ekibinin başında titizlikle görev yapan, birçok trafik kazası soruşturmasında kazanın meydana geliş şekli, olay yerinden kaçan suçluların tespiti gibi konuların çözüme kavuşturulmasını sağlayan Özatılgan’ın başkent Lefkoşa için büyük bir kayıp olduğu ifade ediliyor.
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