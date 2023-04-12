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Oyuncaklar, depremzede çocuklara

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Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, depremzede çocuklara oyuncak kampanyası başlattı

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Oyuncaklar, depremzede çocuklara
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Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle evsiz kalan çocuklar için Oyuncağını Paylaş Kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında çocuklar depremzede çocuklara ulaştırılması için kız erkek olmak üzere 20 koli oyuncağı Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ne teslim etti.  
Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bağış yapan çocuklara yardımlaşma şampiyonu rozeti taktı.  
Başkan Amcaoğlu bu anlamlı bağıştan dolayı okul yönetimini, öğretmenleri ve minik öğrencileri tebrik ederek, kampanya nedeniyle minik çocukların bu düşüncelerinden dolayı çok gururlandığını ifade etti.  
Amcaoğlu çocuklardan aldıkları bu oyuncakları en kısa zamanda depremzede çocuklara ulaştıracaklarını da kaydetti.  
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