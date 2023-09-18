Oygucu ve Yaşöz’den bilimsel yayınlara önemli katkı

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, dünyanın önemli bilim yayınevlerinden Springer’in yayımladığı “Anne Sütü ve Metabolik Programlama” kitabının iki bölümünü kaleme aldı

Girne Üniversitesi, benimsediği dinamik ve yenilikçi yaklaşımı ile eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında imza attığı bilimsel yayınlara yenilerini eklemeye devam ediyor.

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve aynı zamanda Girne Üniversitesi Dr. Suat Günsel Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü doktorlarından Uzm. Dr. Güniz Yaşöz ve Yrd. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu, dünyanın sayılı bilimsel yayınevlerinden Springer’in yayımladığı “Anne Sütü ve Metabolik Programlama (Breastfeeding and Metabolic Programming)” adlı kitabının iki bölümünü kaleme aldılar.

Springer’in yayımladığı “Anne Sütü ve Metabolik Programlama” adlı kitap anne sütünün bebeklerin gelişimindeki önemi ile ilgili son bilimsel çalışmaları okuyucularla buluşturuyor.

Girne Üniversitesi’nden Uzm. Dr. Güniz Yaşöz ve Yrd. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu’nun katkı verdiği kitap, KKTC, Türkiye, Arnavutluk, İngiltere, Romanya, Bulgaristan ve daha pek çok ülkeden doktor ve akademisyenlerin çalışmalarını bir araya getiriyor. “Anne Sütü ve Metabolik Programlama (Breastfeeding and Metabolic Programming)” kitabında; anne sütünün bağışıklık sistemine katkıları, antibakteriyel etkileri, mikrobiata içeriği, prematüre ve term bebeklerin nöromotor gelişimine katkısı ve dünyadaki anne sütü bankalarıyla ilgili güncel bilgiler yer alıyor.

