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“Oy istemeye çekiniyorum”

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Ulaştırma Bakanı Canaltay, “Bu halk hizmet bekliyor. Kriz varken oy istemeye çekiniyorum, kapı kapı gezemiyorum” dedi

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“Oy istemeye çekiniyorum”
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, UBP Mağusa Milletvekili aday adayı Resmiye Eroğlu Canaltay, Kıbrıs Postası TV’ye konuk oldu.
Döviz krizi nedeniyle halkın alım gücünün azaldığını, bu durumun büyük bir endişe yarattığını ifade eden Canaltay, “Gerçekleri görüyoruz. Halktan uzak değiliz. Hükümet olarak bu konuda yapabileceğimiz ve yapamayacağımız şeyler var. Bazı ekonomik açılımlara ihtiyaç var. Sayın Başbakan Sucuoğlu gündemine ekonomiyi almış durumda. Halkı rahatlatmak istiyor” dedi.
Yatırımcılarla birlikte ülkenin kalkınmasına fayda sağlanacağını ifade eden Canaltay, “Çok fazla karmaşık düşünmeye gerek yok. 2018’deki döviz krizini esnaf çok fazla hissetmemişti. Neden? Çünkü ülkeye girişler çok rahattı, pandemi yoktu.  Evet, güneyden alışveriş ciddi şekilde gelişiyor. Ama benim limanları, kara kapılarını rahatlatmam lazım. Bütün kapılarda, limanlarda pandemiden dolayı tüm yetki Sağlık Bakanlığı’nda. Bana kalsa her uçağa izin veririm ama elimde olan bir şey değil” şeklinde konuştu.
“En büyük dezavantajımız, ülkede istikrarın olmaması” diyen Canaltay, “sürekli seçim, işlerin ertelenmesine neden oluyor. Seçim yasakları başlamış durumda. Bu halk hizmet bekliyor. Kriz varken oy istemeye çekiniyorum, kapı kapı gezemiyorum” dedi.
 
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