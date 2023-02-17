DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan Adıyaman Grand Isias Otel Ön İnceleme Raporu’nda bina alanında bulunan molozların yakından incelendiği, beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, ayrıca çakıl ve kum olarak dere çakılı ve kumu kullanıldığının tespit edildiği belirtilerek, “Otelin göçmesinin nedeni depremin büyüklüğü değil yanlış tasarım ve imalat” denildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan Adıyaman Grand Isias Otel Ön İnceleme Raporu’nda, otelin göçmesinin nedeninin depremin büyüklüğü değil yanlış tasarım ve/veya imalat olduğu vurgulandı.

Raporun, Türkiye Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde, Adıyaman’da bulunan Grand Isias Otel’in yıkılması sonucu Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) ortaokul kız ve erkek voleybol takımları, öğretmenler ve velilerden oluşan 35 kişi yaşamını yitirmesi üzerine, otelin tamamen göçme nedenlerinin araştırılması amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Bina enkazından yapılan tespitlere yer verilen raporda, bina alanında bulunan molozların yakından incelendiği, beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, ayrıca çakıl ve kum olarak dere çakılı ve kumu kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Raporda, dere çakıllarının büyüklüğüne bakıldığında, sıklıkla bu tür yapılarda kullanılacak betonlardaki maksimum tane boyutundan daha büyük oldukları, betondaki çakıl ve kum dağılımındaki granülometrinin iyi olmadığı, elle yapılan kontrolde kolaylıkla dağıldığı tespit edildi.

Bina üzerinde yapılan değişiklikler ve eklemelerle ilgili konunun bina projesinin resmi yollarla temin edilmesi durumunda daha açık bir şekilde anlaşılacağı kaydedilen raporda, temeli ve kolonları 5 kata göre tasarlanıp inşa edilen binanın inşasının doğru yapılmadığı yer aldı.

Raporda, “Kat artırımı yapılmasının ciddi bir hata olduğu ve binanın tasarım depreminden daha düşük depremlerde dahi yıkılmasının mümkün olduğu kanaati oluşmuştur. Binanın tüm projeleri ve ruhsatlandırma aşamalarındaki resmi evrakların temin edilmesi durumunda daha net bir sonuca varılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri; Prof. Dr. Serhan Şensoy, Prof. Dr. Özgür Eren, Prof. Dr. Umut Türker, Doç. Dr. Eriş Uygar ve Doç. Dr. Mehmet C. Geneş tarafından hazırlanan rapor, 7 sayfadan oluşuyor.

