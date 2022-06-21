Otelde temizlik işçisiydi, milletvekili seçildi

Fransa'da önceki gün Macron'un yenilgisiyle sonuçlanan genel seçimlerde bir temizlik işçisi de milletvekili seçildi. Sol ittifakın adayı olan Afrika kökenli kadın, Macron'un eski spor bakanını geride bıraktı



48 yaşındaki Fildişi Sahili doğumlu Rachel Keke, Fransa'nın milletvekili seçilen ilk temizlik işçisi olarak tarihe geçti.

22 AYLIK GREVE ÖNCÜLÜK ETMİŞTİ

Paris'te Ibis Otel'de 2019’da başlayıp 22 ay süren ve zaferle sonuçlanan temizlik işçileri greviyle adını duyuran Keke, önceki gün ikinci turu düzenlenen genel seçimde Macron'un eski spor bakanı Romanya kökenli Roxana Maracineanu'yu geride bırakarak seçildi.

1999'da Fransa'ya göç eden ve 2015 yılında Fransa vatandaşlığı elde eden Keke, otellerde oda temizliği öncesinde kuaför ve süpermarkette kasiyer olarak çalışmıştı.

Val-de-Marne kentinden sol ittifakın adayı olarak milletvekili seçilen Keke, seçimin ilk turunda oyların yüzde 37'sini alarak birinci olmuş, ikinci sıradaki rakibi, eski

Keke, AP'ye yaptığı açıklamada, “Siyah kadınlara, her şeyin mümkün olduğunu söylemekten gurur duyuyorum” demiş, mecliste işçilerin sesi olacağını söylemişti.

Fransa'da önceki gün yapılan milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ensemble (Birlikte) ittifakı çoğunluğu sağlayamayarak yenilgi alırken, Macron'un eski spor bakanı da bir temizlik işçisi karşısında yenilgiye uğradı.48 yaşındaki Fildişi Sahili doğumlu Rachel Keke, Fransa'nın milletvekili seçilen ilk temizlik işçisi olarak tarihe geçti.22 AYLIK GREVE ÖNCÜLÜK ETMİŞTİParis'te Ibis Otel'de 2019’da başlayıp 22 ay süren ve zaferle sonuçlanan temizlik işçileri greviyle adını duyuran Keke, önceki gün ikinci turu düzenlenen genel seçimde Macron'un eski spor bakanı Romanya kökenli Roxana Maracineanu'yu geride bırakarak seçildi.1999'da Fransa'ya göç eden ve 2015 yılında Fransa vatandaşlığı elde eden Keke, otellerde oda temizliği öncesinde kuaför ve süpermarkette kasiyer olarak çalışmıştı.Val-de-Marne kentinden sol ittifakın adayı olarak milletvekili seçilen Keke, seçimin ilk turunda oyların yüzde 37'sini alarak birinci olmuş, ikinci sıradaki rakibi, eski dünya şampiyonu yüzücü Maracineanu oy oranı yüzde 24'te kalmıştı.Keke, AP'ye yaptığı açıklamada, “Siyah kadınlara, her şeyin mümkün olduğunu söylemekten gurur duyuyorum” demiş, mecliste işçilerin sesi olacağını söylemişti.