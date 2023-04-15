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Otelde buggy kazası

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Girne’de bir otelde “Buggy” araç, otelde yürüyen 66 yaşındaki Songül Özkurşun’a çarptı. Özkurşun’uın kalçası kırıldı

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Otelde buggy kazası
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Girne’de bir otelde meydana gelen iş kazasında 66 yaşındaki otel çalışanı Songül Özkurşun’un yaralandığı bildirildi.
İş kazası önceki gün öğle saatlerinde Çatalköy’deki bir otelde meydana geldi.
27 yaşındaki isminin baş harfleri N.B. yönetiminde bulunan, insan ve yük taşımak için kullanılan ve “Buggy” diye adlandırılan araçla otelde içinde seyrederken, kuzeye doğru yürüyen Songül Özkurşun’a (K-66) çarptı. Otel çalışanı olan Özkurşun, kalçasında kırık teşhisiyle Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde müşahede altına alınırken N.B. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
 
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