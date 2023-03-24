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Osman Örek anılıyor

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Osman Örek anılıyor
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 Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin merhum Başbakanı Osman Örek, 24. ölüm yıl dönümünde düzenlenecek törenle anılacak.
Lefkoşa Devlet Mezarlığı’nda bugün saat 10.00’da düzenlenecek törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Örek’in ailesi tarafından kabre çelenkler sunulacak.
 
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