Ortalık savaş alanına döndü

Girne’de dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazalarında bir kişi ağır yaralandı.
Kaza saat 02.30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi.
25 yaşındaki Ahmet Ersin Şanverdi, yönetimindeki KM 146 plakalı salon araçla süratli ve dikkatsizce doğuya doğru seyrettiği sırada yoldan çıkıp aracının ön kısmı ile sokak levhasına çarptıktan sonra su kuyusuna ait betona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan KM 146 plakalı araç, Erdener Garaj’a ait park alanında park halinde bulunan dört ayrı araca ve çiçekliklere çarparak durdu.
Kazada ağır yaralanan KM 146 plakalı araç sürücüsü Ahmet Ersin Şanverdi kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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