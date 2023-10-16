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Ortak projeler konusunda çalışma

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi üyeleri, Azerbaycan'daki Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneği mensuplarıyla temaslar yaptı

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Ortak projeler konusunda çalışma
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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri etkinliklerine katılan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO)  Kadın Girişimciler Konseyi üyeleri, Azerbaycan'daki Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneği (AQSİA) mensuplarıyla temaslar yaptı.
KTTO Kadın Girişimciler Konseyi ile AQSİA kurumsal iş birliğini geliştirici değerlendirmeler yaptı ve iki örgütün, Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak ortak projeler konusunda çalışmalarını sürdürmeleri kararlaştırıldı.
KTTO Kadın Girişimciler Komitesi üyeleri AQSİA Kadın Girişimciler Birliği’nin daveti üzerine, Ritz Carlton Otelinde düzenlenen "Sağlıklı kadın mutlu bir gelecektir” konulu toplantıya da katıldı. KTTO Kadın Girişimciler Konseyi yöneticileri, buradaki toplantıda, AQSİA yöneticilerine hediye takdiminde bulundu.
Kıbrıs Türk iş kadınları Bakü’de işlerini geliştirmeye yardımcı olacak ikili temaslar ve çeşitli ziyaretler de yaptılar. KTTO Kadın Girişimciler Konseyi üyesi bir grup iş kadını Bakü’deki şehitliği de ziyaret etti.
 
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