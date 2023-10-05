banner913
banner932
KKTC, İstanbul Turizm Fuarı’nda boy gösteriyor
KKTC, İstanbul Turizm Fuarı’nda boy gösteriyor
9 0
Yıllık enflasyon yüzde 81’i geçti
Yıllık enflasyon yüzde 81’i geçti
14 0
 
11 Zanlı Serbest, 3 Zanlı Yeni Tutuklama
11 Zanlı Serbest, 3 Zanlı Yeni Tutuklama
54 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
326 0
Limasol’da insan iskeleti bulundu
Limasol’da insan iskeleti bulundu
41 0
YDÜ Hastanesi’nin kalitesi tescillendi
YDÜ Hastanesi’nin kalitesi tescillendi
13 0
İlaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma
İlaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma
26 0
banner964

Ormanlık alanın inşaat şirketine kiralanmasına ara emri

banner476

Yeşil Barış Hareketi, Kayalar Köyü kıyı şeridinde bulunan orman arazilerinin dönemin Tarım Bakanı Dursun Oğuz tarafından özel bir kişi ve inşaat şirketine kiralanmasına karşı açtıkları davada Yüksek Mahkeme'nin ara emri verdiğini duyurdu

banner974
Ormanlık alanın inşaat şirketine kiralanmasına ara emri
banner971
 Yeşil Barış Hareketi, Kayalar Köyü’nde kıyıda bulunan orman arazilerinin Orman Dairesi Müdürlüğü ve dönemin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı imzasıyla özel bir kişi ve Orga Homes Projesi için inşaat şirketine kiralandığı sözleşmeyi yargıya taşıdı, mahkeme “ara emri” kararı verdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, “Gün geçmiyor ki kıyılarımız ve orman arazilerimiz hukuka aykırı bir şekilde idare tarafından kiralanmasın. Bu ara emri ile yapılmaya başlanan inşaat ile denize ve doğamıza yapılan müdahaleleri durdurarak bir nebze de olsa mutlu olsak da; bir diğer taraftan da bu peşkeş ve rant düzeninin ne zaman sona ereceğini sorguluyoruz! Tüm kıyılarımız ve orman arazilerimizi kaybettiğimiz zaman mı?” ifadelerini kullandı.
Hareketin avukatı Emre Efendi ise yaptığı açıklamasında, “Sadece popüler yerler, araziler, ormanlar, plajlar değil, kamu mallarının tümü halkındır” vurgusu yaptı.
Verilen mücadelenin, ülkenin her yerinde verilmesi gerektiğine dikkat çeken Efendi, “Bir yeri koruyup prim yapmak için mücadele edip başka hiçbir yerde o mücadeleyi vermemek veya aksine tavır takınmak üzülerek belirtirim ki halkı kandırmaktır, çelişkidir, samimiyetsizliktir” yorumunu yaptı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.