Onur Olguner: Acilen Kentsel dönüşüm yasasını geçirin

Onur Olguner, yetkililere “Ya yenileyin yada kentsel dönüşüm yasasını geçirin! Ya da gelin anahtarı vereyim, çözene kadar ücretsiz ailenizle bizim evlerimizde Siz kalın!” çağrısı yaptı

Mimar Onur Olguner, evinin de bulunduğu Taşkınköy Sosyal Konut apartmanının deprem testi sonucunun “Göçme” olduğunu açıkladı.

Onur Olguner, yetkililere “Ya yenileyin yada kentsel dönüşüm yasasını geçirin! Ya da gelin anahtarı vereyim, çözene kadar ücretsiz ailenizle bizim evlerimizde Siz kalın!” çağrısında bulundu.

Onur Olguner’in açıklaması şöyle:

Evimin olduğu Taşkınköy Devlet Sosyal Konut Apartmanı binamızın deprem testi sonucu 2007 Deprem Yönetmeliği’ne göre en kötü sınıf olan GÖÇME çıkmıştır dostlar.

Bu sınıflar kötüden iyiye doğru şu şekilde sıralanıyor:

(HEMEN) GÖÇME—>

GÖÇME ÖNCESİ —>

CAN GÜVENLİĞİ —>

DEPREM SONRASI (HEMEN) KULLANIM

Konutlarda ve işletmelerde azami CAN GÜVENLİĞİ kısmı aranıyor.

GÖÇME ise sınıfı kullanıcıya kaçış için zaman tanımıyor.

Benim kaldığım apartman binasının kolonlarında hiçbir çatlağı yok, hatta sosyal konut apartmanlarının en iyi görünenlerinden birisi diyebilirim.

Dışından baksanız bu bina kaya gibidir diyebilirsiniz.

Ama testini yaptığımızda binanın sınıfı GÖÇME çıkmıştır dostlar.

“Bizim binalarımızın çoğu sağlamdır” gibi CAHİLCE (bu kelimeyi kolay kullanmam) açıklamalar yapan siyasilere güvenmeyiniz dostlar!

Bunun yerine İnşaat Mühendislerine güveniniz ve eğer binanız 99 öncesi ise test yaptırınız.

Bizim yaptırdığımız testi Sosyal Konutlar Müdürü Ercan Beşerler ile de paylaştım. Biliyorum yıllardır kendisi bu binaların test ve güçlendirmeleri için mücadele veriyor.

Bugün cumhuriyet meclisindeki TÜM VEKİLLERE ve HÜKÜMETE çağrımdır:

Bu ülkede onlarca, yüzlerce sosyal konut var!

Mecliste oynadığınız tiyatroları artık bir tarafa bırakın.

Bizi şu anda ne devletin ismi, ne de sizin laf dalaşlarınız ilgilendirmiyor!

Biz sizden bu konuyu olağanüstü öneme taşımanızı, hergün aralıksız bu konuyu görüşerek sorunu çözmenizi bekliyoruz.

Ya yenileyin yada KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASINI GEÇİRİN!

Yada gelin anahtarı vereyim, çözene kadar ücretsiz ailenizle bizim evlerimizde SİZ kalın!

