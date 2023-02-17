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Önümüzdeki bir hafta yağmur yok

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Önümüzdeki bir hafta yağmur yok
Meteoroloji Dairesi’nin 18 – 24 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava soğuk ve nemli olacak. Rapora göre hava yarın az bulutlu olacak, sabah don olayı yaşanacak.
Rapora göre hava haftanın diğer günlerinde parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 16 -19 derece dolayında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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