Önlük Giyme Töreni’nde Dr. Küçük vurgusu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Önlük Giyme Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün de tıp doktoru olmanın ötesinde halkın moral ve motivasyonunu yüksek tutacak çalışmalar yaptığını hatırlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Önlük Giyme Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada konuklara ve öğrencilere hitap etti.

Tatar’a, tören anısına Rektör Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran tarafından plaket takdim edildi.

Tatar, ayrıca üniversitede eğitim gören 9 KKTC vatandaşı öğrenci ile de tanıştı, anı fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, dünyanın en kutsal mesleğini icra edecek doktor adaylarının önlüklerini giyerek yeni bir yaşama adım attıklarına işaret etti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yılları lideri Dr. Fazıl Küçük’ün de tıp doktoru olmanın ötesinde halkın moral ve motivasyonunu yüksek tutacak çalışmalar yaptığını, kurduğu gazeteyle toplumsal birlikteliği sağlayarak ortak cumhuriyette iki eşit halktan birisi olarak yer almalarını sağladığını vurguladı.

