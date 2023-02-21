“Önerdiğiniz sistem, Türkiye’yi yerle bir eden sistemdir”

Yeşil Barış Hareketi, İmar Yasası'nda önerilen değişikliklere karşı çıktı: "Bu tasarıyla önerdiğiniz sistem, Türkiye’yi yaşanan depremlerde yerle bir eden sistemdir”

Yeşil Barış Hareketi, İmar Yasasında yapılmak istenen değişikliklerin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

İmar Yasası'nda önerilen değişikliklerle ilgili Yeşil Barış Hareketi'nden yayımlanan yazılı açıklamada, "Bu tasarıyla önerdiğiniz sistem, Türkiye’yi yaşanan depremlerde yerle bir eden sistemdir!” iddiasında bulunuldu. Türkiye’de yaşanan depremin insan hataları yüzünden “felaketle” sonuçlandığı da belirtildi.

Tasarının belli çıkar gruplarının kaygılarına göre hazırlandığı, bilimsel raporlara itibar edilmediği, uzman meslek odalarının yaptığı uyarıların dikkate alınmadığı, denetimden yoksun bir şekilde her yeri binalarla doldurulmasının öngörüldüğü ve tasarıda çevre ve afet ile ilgili herhangi bir çalışma bulunmadığı ifade edildi.

Tasarının geri çekilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, tasarısının kimler tarafından neden hazırlandığı, hangi bilimsel temellere dayandırıldığının da açıklanması istendi.

Kıbrıs’ın deprem kuşağı üzerinde olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu coğrafyada bu gerçeği bilerek ölmek kaderimiz değildir. Bilinçli bir şekilde, gerekli önlemleri almak, uzmanların uyarılarını dikkate alarak, yapılması gerekenleri yapmak en büyük gerçekliktir” denildi.

Tasarının Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odalarının haberi olmadan hazırlandığı da iddia edilen açıklamada, verilecek olan mücadelede derneğin KTMMOB’nin yanında yer alacağı da kaydedildi.

