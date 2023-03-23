Önceki dönemlerde görev yapmış Genel Başkanlar KTMMOB Yönetim Kurulu’na destek belirtti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) önceki dönemlerinde görev yapmış Genel Başkanları, KTMMOB (Değişiklik) Yasa Önerisi ve İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına ve aldığı kararlara tam destek belirtti.

KTMMOB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, KTMMOB’ de 1960

tarihinden günümüze görev yapmış Genel Başkanların katılımı ile 21 Mart Salı akşamı

Toplantı KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır’ın davetiyle, Kurucu

Genel Başkan Hakkı Atun, Reşat Acar, Tamer Gazioğlu, Bektaş Göze, Kadri

Adanır’ın UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin KTMMOB

(Değişiklik) Yasa Önerisini ve İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Cumhuriyet

“Söz konusu iki yasa ile ilgili yaşanan süreçte Birlik Yönetim Kurulu’nun

yürüttüğü çalışmalara ve aldığı tüm kararlara tam destek belirttiklerini dile

bir toplantı yapıldı.Fellahoğlu, Hüseyin İnan, Ahmet Hüdaoğlu, Selcan Akyel ve Seran Aysal’ın katılımıyla yapıldı.Meclisi’ne sunması sonrasında gelişen süreçle ilgili bilgilendirme yaptığı toplantıyla ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:getiren KTMMOB’nin önceki dönemlerinde görev yapmış Genel Başkanlar,KTMMOB’nin daha güçlü bir şekilde devamlılığı amacıyla yapılacak çalışmalarda her türlü göreve de hazır olduklarını vurguladılar”