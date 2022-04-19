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Önce zam sonra geri adım

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KOOP-SÜT ürünlerine dün sabah zam yapıldı ardından hükümetle yapılan görüşme sonrasında zam kararı geri alındı

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Önce zam sonra geri adım

 
KOOP-SÜT ürünlerine bir ay arayla ikinci zam geldi ancak dün sabah yapılan zam, öğleye doğru geri alındı.
18 Nisan’dan itibaren geçerli olan yeni fiyatlara göre 1 lt süt fiyatı 15.40 TL’den 15.95 TL’ye yükseldi.
Yarım yağlı süt 15.60 TL’den 16.30 TL oldu.
Laktozsuz süt ise 18.45 TL’den 19.20 TL’ye çıktı.
KOOP 1 kilo tuzlu hellim fiyatı 98 TL’den 99 TL’ye, az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim fiyatları ise 102 TL’den 105 TL’ye çıktı.  
Bu zam haberinin ardından geri adım kararı geldi. Koop-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen, hükümetle yaptıkları görüşme sonrasında dünden itibaren geçerli olan zam kararının geri çekildiğini açıkladı.
 
 
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