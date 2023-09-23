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Ombudsman Varol, KKTC Roma temsilciliğini ziyaret etti

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Ombudsman İlkan Varol, KKTC Roma temsilciliğini ziyaret etti.

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Ombudsman Varol, KKTC Roma temsilciliğini ziyaret etti
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KKTC Roma temsilcisi Mustafa Davulcu tarafından karşılanan Varol, İtalya gibi önemli bir AB ülkesinde temsilciliğin olmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.
 
Temsilciliğin önemine vurgu yapan Varol, özellikle dünkü konferansta konuşmasının engellenmesiyle yaşanan krizde burada temsilciliğin olması ve birlikte girişim yapabilmenin de çok önemli olduğunu yaşayarak gördüklerini vurguladı.
 
Varol, Davulcu’ya yapmış olduğu girişmeler ve gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür de ederek çalışmalarında başarılar diledi.
 
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