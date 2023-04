“Ölüsünü olsun bulsunlar”

Akıncılar köyünde 2013 yılında evinden ayrılan ve aradan 10 yıl geçmesine rağmen bir daha izine rastlanmayan Mustafa Gazi’nin kardeşlerinin gözyaşı hiç dinmiyor

Akıncılar köyünde 10 yıl önce evinden ayrılan ve bir daha izine rastlanmayan Mustafa Gazi’nin sırra kadem basışının üzerinden 10 yıl geçti.Yıllardır kardeşlerinin izine rastlayamayan Gazi kardeşler ise o dönemde polisin ‘Sistemli’ araştırma yapmadığından yakındı. Mustafa Veli Gazi, 31 Mart 2013 tarihinde kaybolduktan sonra, Gazi’ye ait GU 492 plakalı van aracının tespit edildiği Ara Bölge’de arama çalışmaları yoğunlaştırılmış ancak bir sonuç alınamamıştı. Gelen bir telefon ile Akıncılar köyündeki evinden ayrılan Gazi’nin o günden sonra izine rastlanmadı.Yıllardır kardeşleri Mustafa Veli Gazi’den iyi ya da kötü bir haber beklediklerini ancak polisin olayın üzerine yeteri kadar gitmediğinden dert yanan acılı kardeşler, “Polis en son bize 19 Ekim 2013 tarihinde geldi bir daha da uğramadı” dedi. Acılı kardeş Osman Gazi, kayıtlara ‘Kayıp’ olarak geçen bir kişinin hakkındaki dosyanın kapatılmaması gerektiğine vurgu yaptı. On yıldır ilk günkü gibi aynı acıyı hissettiklerini de ifade eden Osman Gazi, yaşadıkları sürece de kardeşlerinin bulunması için bekleyeceklerini söyledi.Mustafa Veli Gazi’nin kaybolmasının ardından Güney Kıbrıs yetkili makamlarına da gerekli bilginin verildiğini, “Aranan şahıs Kuzey’de” yanıtını aldıklarını dile getiren Osman Gazi, 10 yıl önce de gerekli delillerin soruşturulması için imkan olduğunu söyledi. Akıncılar köyünün sınır bölgelerinden biri olduğunu ve oldukça hassas bir bölge olduğunu kaydeden Osman Gazi, polisin arama ve soruşturmayı yürütmesi için o dönemde de ellerinde yeterli imkân olduğunu, ilk günlerde aramaların yapıldığını fakat 6 ay içinde soruşturmanın durduğunu sözlerine ekledi.KKTC’de yaşanan bu kaybın ardından kardeşlerinin ne ölüsüne ne de dirisine hiçbir şekilde ulaşamadıklarını ifade eden Osman Gazi, “Biz halen kardeşimizin bulunması yönünde ısrarcıyız. Her türlü kardeşimizi istiyoruz, kayıtlarda kayıp olarak kaldı. 2013 yılının Ekim ayında polis soruşturmasını durdurdu. Yıllardır her gün bir haber bekledik, 10 yıl oldu ve biz hala bir sonuç elde edemedik” dedi.